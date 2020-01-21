Grevdeki Trelleborg işçilerine polis tacizi

Trelleborg grevi 43. gününde polislerin tacizine maruz kaldı. Grevdeki işçilerin sobası söndürülerek çadırın bir kısmı kaldırtıldı. İşçiler ve sendikadan yapılan ilk açıklamada "Baskılar bizi yıldıramaz" denildi.

Bugün Fransa'dan gelen heyetle görüşme yapılacağını ifade eden işçiler, "Denk mi geldi yoksa masaya oturmadan önce bir baskı olarak mı kullanılıyor diye düşünüyoruz. Bizi yıldırmak istiyorlar. 43 gündür zararı olmayan çadırlar ne oldu da bugün zararlı hale geldi? İşçinin bu dürüst mücadelesine neden göz dikiliyor?" dedi.

Flormar direnişi sırasında da patron temsilcileri ile sendika yetkilileri görüşeceği zaman polis baskısının arttığını ifade eden işçiler, "Masanın bir yanında patron bir yanında işçi olmalı ama polis Flormar'la birlikte ikinci kez görüşmelere dolaylı olarak katılmış oluyor. Bu nasıl bir adalet? Nerede hukuk? 'Nasıl bir ülke olduk?' diye soruyorlar. İşte işçi mücadelesine zerre tahammülü olmayan ülke haline geldik. İşçiler bunu görmeli ve örgütlülüğünü arttırmalı" dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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