22 Ocak 2020 04:00

'Kahvaltı yerine brunch, halktan kopuk bir öneri"

Dr. Mehmet Öz'ün "kahvaltı gereksiz ve yasaklanmalı” diyerek "brunch"ı önermesini Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, halktan kopuk bir öneri olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: Pixabay

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    Meri KELLECİ
    Ankara

    Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltı konusunda “gereksiz ve yasaklanmalı” diyerek brunch (öğle ve kahvaltı bir arada) önermesini konuşan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, bunun halktan kopuk bir öneri olduğunu vurguladı. Krizin beslenme alışkanlıklarını da olumsuz etkilediğini söyleyen öğrenciler, “Sağlıklı besine ulaşmanın herkesin hakkı” dedi. 

    Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz, TMZ dergisine verdiği röportajda kahvaltının “gereksiz ve yasaklanmalı” olduğunu belirtmişti. Konuşmasında "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" diyen Öz, kahvaltı yerine yapılacak brunchların daha yerinde olacağını ekledi.

    "ÇOĞU KİŞİ SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE İŞE GİDİYOR"

    Bilimsel olarak sıkça tartışma konusu olan kahvaltının bilimsel ve toplumsal açıdan yerini Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinden görüşlerini aldık. Buse Ertürk, “Ülkenin büyük bir bölümü gece 00.00’da yatıp sabahın çok erken saatlerinde iş için kalkıyor. Yoğun bir güne başlayan vücudun kahvaltıyı yapmayıp aç bırakılması vücudun depolarını tüketip metabolizmayı olumsuz yönde etkileyecektir. Böyle bir açıklama kabul edilemez” dedi. Dr. Öz’ün “brunch yapmak daha sağlıklı” önerisine yönelik de “Biz öğrenciler bile bu yoğun tempoda yer bulamazken çalışan kişilerin böyle bir brunch’a zaman bulması bunu karşılaması mümkün değil. Bu öneri ancak çalışma yoğunluğu yüksek olmayan kişiler için uygun olacaktır, bizler için değil” dedi. 

    "ÖĞÜN ATLAMAK RİSKLİ"

    4. sınıf öğrencisi Şevval, insan sağlığına dair beslenme konusunda yeterli uzmanlığı olmayan kişilerin yorum yapmasının doğru olmadığını söyleyerek söze başladı: “Kaldı ki kahvaltı günümüz koşullarında değerlendirildiğinde en ucuz maliyete -şu an o bile ulaşılmaz- en yararlı şekilde besleneceğimiz bir öğün. Bunun yerine koyulan önerinin daha ulaşılmaz olması önerinin ne kadar halkın yaşamından kopuk olduğunun göstergesi.” dedi.  Bunun sadece burayla da sınırlı kalmayıp öğün atlamanın çok riskli olduğunu dile getiren Şevval, diyabet hastaları gibi hastalarda da olumsuz etkilere sebep olacağı uyarısında bulundu.

    "BESLENME ÖNERİSİ KİŞİYE ÖZELDİR"

    Yine 4. sınıf öğrencisi Dilek, “Bu zamana kadar derslerimizde de birçok kez beslenme önerilerinin kişiye özel olması gerektiğini gördük. Kahvaltı yapmak elbette sağlıklı bir beslenme alışkanlığı için önemli ama tabi ki bu kişinin alışkanlıklarına ve yaşama düzenine bağlı” dedi.

    "ZATEN SİMİTLE GEÇİŞTİRİLİYOR"

    Ekonomik kriz düşünüldüğünde “sağlıklı kahvaltı” alışkanlığının olması gerekenden giderek uzaklaştığına dikkat çeken Dilek, “Şu anki mali koşulları düşündüğümüzde zaten birçok insan simit, poğaça vb. besin değeri ve maliyeti düşük besinlerle kahvaltıyı geçiştirmeye çalışmakta. Herkes peyniri, zeytini, yumurtası, yağı, balı olan güzel bir kahvaltı yapmak ister. Fakat maliyet azaldıkça yediğimiz besinlerin kalitesi de bir o kadar azalmaktadır” diye konuştu. Sağlıklı besine ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu belirten Dilek, bu nedenle herkesin sağlıklı besinlere ekonomik açıdan daha kolay bir şekilde ulaşabilmesi ve kahvaltısını yapmak isteyen herkesin bunu doğru ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi gerektiğini söyledi.

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