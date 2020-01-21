Tutuklu bulunan Elif Kısa'nın engelli çocuğu için aldığı maaşı da kesildi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlaması ile Maraş Elbistan'da tutuklanan Elif Kısa'nın engelli oğlu İsmail Kısa için aldığı bakıcı maaşını da kesti.

Maraş’ın Elbistan ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınan Elif Kısa ve Ali Kısa çifti, “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlaması ile tutuklanmıştı. Çiftin tutuklanmasıyla ağır engelli olan 44 yaşındaki İsmail Kısa ile işitme ve konuşma engelli 41 yaşındaki Ahmet Kısa isimli çocukları yalnız başlarına kalmıştı. Daha sonra Ali Kısa serbest bırakılımış, 70 yaşındaki Elif Kısa ise Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

BAKANLIK, İSMAİL KISA'NIN BAKICILIK MAAŞINI KESTİ

48 gündür tutuklu bulunan Elif Kısa’nın yüzde 100 engelli oğlu İsmail Kısa için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından kendisine verilen 1380 liralık bakıcı maaşı da kesildi. 4 yıl önce de yüzde 100 engelli İsmail Kısa'nın engelli maaşı kesilmişti.

Ahmet Kısa, Twitter hesabından kardeşi İsmail'in maaşının kesildiğini duyurdu. Ahmet Kısa, "Canlar 48 gündür melek annem gizli tanık ifadesiyle yasal vasi olduğu için tutuklu. Bugün ismail abimin bakımı için her ay annemin aldığı 'Evde bakım parasını' kestiler. Memur demişki niye kesildiğini bilmiyorum. Herkes bilsin canım abime eskisinden daha güzel bakacağız" ifadelerini kullandı.

Canlar 48 gündür melek annem gizli tanık ifadesiyle yasal vasi olduğu için tutuklu.

Bugün ismail abimin bakımı için her ay annemin aldığı 'Evde bakım parasını' kestiler.Memur demişki niye kesildiğini bilmiyorum.

Herkes bilsin canım abime eskisinden daha güzel bakacağız. pic.twitter.com/7xYH2cyO9F — Ahmet kısa kısafırça (@Ahmet05098466) January 20, 2020

Ahmet Kısa, Twitter hesabından babası Ali Kısa'nın konuyla ilgili tepkisini paylaştı. Ali Kısa'nın şu ifadeleri kullandığı görüldü: Oğlum İsmail'in maaşını kestiler. Oğlum ağır engelli bir insandır. Ben yaşadığım müddetçe İsmail'e bundan sonra daha iyi bakacağım, kafam rahat. Her şey para değildir. Bizler halk olarak birbirimize değer verelim. Saygı ve sevgiler...

Babamın mesajı,kafam rahat herşey para değil diyor lütfen okuyun pic.twitter.com/su30Fscgko — Ahmet kısa kısafırça (@Ahmet05098466) January 20, 2020

Baba Kısa şu paylaşımında “Oğlum İsmail’in maaşını kestiler. Oğlum ağır engelli bir insandır. Ben yaşadığım müddetçe İsmailime bundan sonra daha da iyi bakacağım. Kafam rahat. Her şey para değil. Bizler halk olarak birbirimize değer verelim. Saygı ve sevgilerle Elbistan’dan Ali Kısa” ifadelerini kullandı.

İHD İSTANBUL ÇOCUK KOMİSYONU: OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

İHD İstanbul Çocuk Hakları Komisyonu da açıklama yayınlayarak olayın takipçisi olduklarını belirtti. İHD Çocuk Hakları Komisyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada "23 Ekim 2007 tarih ve 26679 sayılı Bakıma Muhtaç Engellilerin tespiti ve bakım hizmeti esaslarının belirlenmesine dair yönetmelikte kişinin engelli maaşı alma koşulları belirlenmiştir. Kimse keyfi olarak bunu engelleyemez! Aile ile görüşüldü. Olayın takipçisi olacağız. Baba Ali Kısa bakıcı maaşının kendi adına bağlanması için Elbistan SHM'ye dilekçe vermiş ve bakıcı maaşı alabilmesi için gerekli koşullar sağlandığı takdirde engelli maaşının tekrar bağlanacağı bilgisi verilmiştir. Kamuoyuna" ifadeleri yer aldı.

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