Zeugma Mozaik Müzesi çalışanı Merve Kaçmış'ın yaşamına son vermesi Meclis gündeminde

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, 13 Ocak’ta Zeugma Mozaik Müzesinde çalışan Merve Kaçmış'ın mobbinge maruz kaldığı ve yaşamına son verdiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması talebiyle Meclise soru önergesi verdi.

Toğrul’un Meclise verdiği önergede Zeugma Mozaik Müzesinde kayıp olan 200'e yakın tarihi eserin müze yönetimi tarafından Merve Kaçmış’ın üzerine zimmetlenmek istendiği ve bu nedenle kendisine mobbing uygulandığı belirtildi. Toğrul, “Basında yer alan haberlere göre 6 ay önce müzede çalışan bir arkeologun başka bir kuruma görevlendirilmesi sonucunda arkeologun üzerine zimmetli 9 bin tarihi eserin devredilmesi için bir komisyon kurulmuştur. Merve Kaçmış, bu eserleri devralıp zimmetine geçirerek arkeolog olarak müzede görevlendirilmiştir. Tarihi eserlerin devredilme çalışması sırasında 200'e yakın tarihi eserin kayıp olduğu, 100 eserin de kayıt numarasının bulunmadığı komisyon tarafından tespit edilmiştir. Arkeolog Merve Kaçmış'ın bu tarihi eserleri üzerine zimmetlemek istemediği için müze yönetimi tarafından mobbinge uğradığı iddia edilmektedir” dedi.

"MERVE KAÇMIŞ’IN ŞİKAYETİNİ BAKANLIK NEDEN DİKKATE ALMADI?"

Toğrul’un Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle sorduğu sorular şöyle:

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesinde kaç tarihi eser vardır? Kaybolan tarihi eser ve envanter kayıtlarında bir uyumsuzluk var mıdır? Envanter sayımı hangi periyotlarda yapılmaktadır? 2002-2020 yılları arasında kaç adet “tarihi eser müzeye getirilmiştir?

Müzedeki eserlerin gerçek olup olmadığına dair bir envanter çalışması yapılmış mıdır? Müze açılışı envanteri ile şimdiki envanter arasında bir farklılık var mıdır? Sadece eser kayıplarıyla ilgili değil, mevcut eserlerin orijinallerinin sahteleriyle değiştirilip değiştirilmediği konusunda bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır?

Müzede kayıtlı olmayan tarihi eser sayısı kaçtır? Kayıtlı olmayan eserler neden kayıt altına alınmamıştır? Bu eserler nereden müzeye getirilmiştir?

Müzede eksik olduğu iddia edilen 150-200 tarihi eserin şu an nerede olduğuna dair bir bilgi mevcut mudur? Bu kayıp tarihi eserlerin akıbetine ilişkin bir araştırma ve inceleme başlattınız mı? 150-200 kayıp tarihi eser kimin üzerine zimmetlenmiştir? Kaybolan ve kaydı olmayan envanterin adı ve cinsi nedir?

Tarihi eserlerin komisyon tarafından sayılmadan önce de kayıp olduğu bilgisi müze yöneticileri tarafından da biliniyor muydu?

Müzedeki tarihi eserlerin 2017 yılından itibaren kaybolmaya başladığı iddia ediliyor, bu iddialar doğru mudur? Bu iddialar kapsamında müze yönetimi hakkında açılan bir dava ya da soruşturma var mıdır?

Bakanlığınız tarafından Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde yaşanan usulsüzlükler hakkında bir inceleme ve araştırma başlatıldı mı?

Arkeolog Merve Kaçmış’ın, müze yöneticilerinin uyguladığı mobbing nedeniyle intihar ettiği iddiaları doğru mudur? Merve Kaçmış yaşamış olduğu mobbingden kaynaklı bakanlığınıza başvuruda bulunmuş, bakanlığınız bu şikayeti neden dikkatte almamıştır?

Merve Kaçmış’a mobbing uyguladığı için Kaçmış’ın ölümüne neden olduğu iddia edilen Zeugma müzesi müdürüyle ilgili daha önce açılmış bir soruşturma ya da kovuşturma mevcut mudur? Mevcut ise bu soruşturmalar ne ile ilgilidir? Zeugma müzesi müdürü E.Ö'nün ağır ceza mahkemesinde yargılandığı doğru mudur? Doğru ise hakkındaki soruşturmanın kapsamı nedir?

Tarihi eserlerin korunması için yeni bir mevzuat çalışması yürütecek misiniz?

(Diyarbakır/EVRENSEL)

Arkeolog Merve mobbing sonucu yaşamına son verdi iddiası: Yetkililer mobbinge sessiz