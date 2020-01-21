Saraçoğlu'da plan değişikliği: Yavaş'ın değil Tuna'nın görüşü alındı

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Saraçoğlu Mahallesi'ne ilişkin yaptığı plan değişikliğinde, AKP'li Mustafa Tuna'nın başkan olduğu dönem yazılan Ankara Büyükşehir Belediyesi görüşüne yer verildi. Oysa geçtiğimiz ay yapılan Koruma Bölge Kurulunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi karara şerh koymuştu.

Ankara'da bulunan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nde plan değişikliğine gidildi. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün koruma amaçlı nazım imar planında, Ankara 6. İdare Mahkemesinin iptal ettiği otopark gibi birçok yapı yer aldı. Kararda, Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 27 Aralık tarihli kararındaki çeşitli kurumların görüşlerine de yer verildi.

Plana ilişkin olumlu görüşlerin yer aldığı kurumlar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin görüşü dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesinin şerh koyduğu Saraçoğlu planında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 13 Aralık 2017 tarihindeki yazısı yer aldı. AKP'li Mustafa Tuna'nın başkan olduğu dönem gönderilen yazıda Ankara Büyükşehir Belediyesinin görüşü şöyle yer aldı:

"Söz konusu alanda konut kullanıma ilaveten turizm ve ticaret fonksiyonlarına yer verilmiş olmasının çöküntüleşme sürecine konu olan Kızılay için canlandırma - yenileme - onarım- dönüşüm amaçlı bir fırsat proje olabileceği ifade edilmektedir."

MAHKEME İPTAL ETMİŞTİ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, düzenledikleri basın açıklamasında karara tepki gösterdi. Açtıkları dava sonuncu iptal edilen kararda yer alan kaygılarının bu plan değişikliğinde de olduğunu belirten Candan, yeraltında 3 katlı otopark, özel sağlık alanı, yurt, kreş, semt konakları yapılarının planda olduğunu aktardı.

YEŞİL ALAN, YOLDAKİ AĞAÇLARDAN İBARET KABUL EDİLMİŞ

Fotoğraf: Evrensel

Ayrıca mahalledeki yeşil alanın, planda yalnızca yol kenarında ağaçlardan ibaret gösterildiğini belirten Candan, mahallede kütüphane bulunmasına rağmen kütüphanenin planda yer aldığını söyledi. Plandaki "mahallenin atıl ve metruk bir alana dönüştüğü" ifadelerine tepki gösteren Candan, "Kim dönüştürdü? Orada yaşayan insanları zorla evlerinden çıkardılar. Oradaki canlıları da çıkardılar. Aynı şeyi İstanbul'un birçok semtinde kentsel dönüşümlerle yaptılar. Bu planı yargıya taşıyacağız" dedi.

"BELEDİYELERİN SÜRECİ YÜRÜTMESİ GEREKİYOR"

Büyükşehir belediyesinin 2 yıl önce gönderilen görüşüne yer verilmesine ilişkin de konuşan Candan, "Ayrıca tek yetkili bölge koruma kurulu haline geliyor. Belediyelerin görevi sadece koruma kurulunda şer koymak mıdır? Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün buradan el çekerek belediyelerin katılımcı bir şekilde süreci yürütmesi gerekiyor" diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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