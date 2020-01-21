Dünya Ekonomik Forumu protestolarla başladı: Gezegenimizi bin şirket harap ediyor

İsviçre’de forumun gerçekleştirileceği Davos’a 20 kilometre uzaklıkta eylem yapmalarına izin verilen yüzlerce kişi, iklim değişikliğinden Dünya Ekonomik Forumu (WEF) üyesi küresel şirketleri sorumlu tuttu. Protestoya katılanların sözcülerinden Deborah Bugmann, “WEF’in gezegenimizi iyileştirmek yerine mahvettiğini söylemek için bugün buradayım. WEF’in amacı daha güzel bir dünya oluşturmaktı ama tam tersini yapıyorlar” dedi.

İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşen 50. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) sıkı güvenlik önlemleri ve protestolar dikkat çekti. İsviçre asker ve polisi, Davos kasabasıyla bağlantılı kara ve demir yollarında sıkı denetim yaparken, bölge çevresinde çok sayıda güvenlik noktasında kimlik bilgileri kontrol edildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROTESTOSU

Davos’a 20 kilometre uzaklıktaki otoyolda WEF protesto edildi. Protesto yürüyüşünde yüzlerce kişi, iklim değişikliğinden WEF üyesi küresel şirketlerin sorumlu olduğu yönünde sloganlar attı.

Son günlerde Avustralya’nın sembolü haline gelen koala kostümüyle protestoya katılan eylemcilerin liderlerinden Deborah Bugmann, yaptığı açıklamada, “WEF’in gezegenimizi iyileştirmek yerine, mahvettiğini söylemek için bugün buradayım. WEF’in amacı daha güzel bir dünya oluşturmaktı ama tam tersini yapıyorlar” dedi.

“WEF üyesi bin kadar şirket gezegenimizi harap ediyor, koalaların ve diğer hayvanların ölümüne sebep oluyorlar” ifadelerini kullanan Bugmann, yarın Davos kasabasına geçerek, protestolarını orada sürdüreceklerini belirtti. Bugmann, Davos’a girme izinlerinin olmadığını ifade ederek, “Bununla beraber onlardan izin istemeyeceğiz. Bu, ölüm kalım mücadelesi. Tüm insanların ve koalaların ölmemesi için buradayız” şeklinde konuştu.

ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÇIĞ GİBİ

Öte yandan forum boyunca Davos’un üzerinde helikopterler devriye uçuşu gerçekleştirmeye devam edecek. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın katılması güvenlik tedbirlerinin daha sıkı yapılmasına neden oldu. Davos’taki medya merkezi, konferans salonları ve diğer etkinliklerin yapıldığı binalara giriş için havaalanlarındaki güvenlik tedbirlerini andıran aramalar yapılıyor. Katılımcıların dizüstü bilgisayarı, çantaları ve metal eşyaları X-ray cihazlarından geçiriliyor. Bu yılki Davos Zirvesi’ne 117 ülkeden 3 bin patron, siyasetçi, akademisyen ve kitle örgütü temsilcisi katılacak.

Yaklaşık 400 açık ve kapalı oturumun yapılacağı zirve, küresel gündemde öne çıkan gelir "eşitsizliği, siyasi kutuplaşma, çevre ve iklim krizi, küresel ekonominin durumu, paydaşların kapitalizmi, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji, ticaret ve 4’üncü sanayi devrimi" gibi çeşitli başlıklara odaklanacak.

Fotoğraf: AA

(Cenevre/AA)