Maraş'ta iş kazası: Yağ kazanı patladı, mülteci çocuk işçi ağır yaralandı

Maraş'ta sanayideki bir işyerinde yağ kazanı patladı. İşyerinin kapılarının sökülüp camlarının kırıldığı patlamada 17 yaşındaki Suriyeli işçi A.E. ağır yaralandı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar olan işçi hastanede yoğun bakım servisine alındı.

DHA'da yer alan habere göre iş kazası, sabah saatlerinde Sanayi Sitesi Değirmeciler Caddesi'nde Suriyeliler tarafından çalıştırılan alüminyum levha imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, yağ kazanı henüz belirlenmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle kazan devrilirken, işyerinin kapıları söküldü, camları kırılırken, mülteci işçi A.E. ağır yaralandı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan A.E. ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan işçi, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

A.E.'nin yardımına koşanlardan Fatih Kavak, patlamanın çok şiddetli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok büyük bir patlama oldu, müthiş bir ses geldi. Sesi duyunca dışarı çıktık. Ambulans çağırdık. Yaralının yüzünde ve vücudunda yanık ve yaralar vardı. Ama patlama çok büyüktü, basınçla kapıları yerinden oynatmış" (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Kırşehir'de iş kazası: Kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

Bursa'da iş kazası: Sobaya dökülen tiner işçiyi yaraladı

Lüleburgaz'da iş kazası: Göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

2019 yılında 1736 işçi yaşamını yitirdi