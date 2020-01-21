21 Ocak 2020 15:30
İmam Hatip’lerde Diyanet TV’nin izletilmesi Meclis gündeminde
İmam Hatip Liselerinde Diyanet TV’nin izlenmesinin zorunlu tutulmasını HDP Milletvekili Dersim Dağ Meclis gündemine taşıdı.
Fotoğraf: DHA
Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde İmam Hatip Liselerinde Diyanet TV’nin izlenmesinin zorunlu tutulmasını sordu.
Dağ, okullarda imamların görevlendirilmesi ve Diyanet’in yayınlarına okullarda abone yapılması, lise öğrencilerine “Diyanet TV” ve “Hatibin Kum Saati” programının izletilmesinin dayatılmasını hazırladığı soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.
Dağ, hazırladığı önergede Selçuk’a şu soruları yöneltti:
- MEB, bütün imam hatip liselerinde Diyanet TV’de yayımlanacak olan “Hatibin Kum Saati” adlı programın izlenmesi için okul yönetimlerine yazı göndermiş midir?
- Bakanlığınızın, lise çağındaki öğrencilere neredeyse gece yayımlanan TV programını izlettirmeye çalışmasındaki amaç nedir?
- MEB’in kurumlarında çalışan, Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı personel sayısı kaçtır?
- Bakanlığınızın eğitim kurumlarında çalışan veya görevlendirilen Diyanet İşleri Bakanlığına bağlı personellerin kaçı pedagojik eğitim almıştır?
- Bakanlığınızın son 5 yıl içerisinde Diyanet İşleri Bakanlığı ile ortaklaşarak yürüttüğü proje ve çalışmaların sayısı kaçtır? Bu proje ve çalışmalar hangileridir? Bu projelerin içerikleri, amaçları ve kapsamları ne şekildedir? (MEDYA SERVİSİ)
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