Basın İlan Kurumunun keyfi uygulama ve cezalarını Av. Devrim Avcı ile konuştuk
Basın İlan Kurumunun Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gibi iktidarın hoşuna gitmeyen çizgide yayın yapan gazetelere uyguladığı keyfi baskı ve cezaları Av. Devrim Avcı ile konuştuk.
21 Ocak 2020 15:45
Basın İlan Kurumunun (BİK) Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gibi iktidarın hoşuna gitmeyen çizgide yayın yapan gazetelere uyguladığı keyfi baskı ve cezaları Av. Devrim Avcı ile konuştuk. (Evrensel WebTV)
Basın İlan Kurumu cezaları hakkında soru önergesi verildi
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