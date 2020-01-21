21 Ocak 2020 14:26

EMEP: Dersim Belediyesine yönelik ekonomik ambargoya karşı tek dayanak halkın gücüdür

EMEP Dersim İl Örgütü, Dersim Belediyesinin hesaplarına el konulmasına dair açıklama yaptı: Ekonomik ambargo karşısında tek dayanak halkın gücüdür!

Dersim EMEP İl Örgütü

Fotyoğraf: Evrensel

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    Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Örgütü, Dersim Belediyesinin hesaplarına haciz konulmasına ilişkin parti binasında basın açıklaması yaptı. İl başkanı Ergin Tekin’in yaptığı açıklamada, belediyenin hesaplarına haciz konulmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek “Ekonomik ambargo karşısında tek dayanak halkın gücüdür” dedi. Açıklamaya Emek Partili Belediye Meclis üyeleri; Elif Özer, Bedri Kaya ve Yaşar Çiçek de katıldı.

    "MUHALİF BELEDİYELER KISKACA ALINIYOR"

    31 Mart seçimleri öncesinde başlayan "kayyum atarız" tehditlerinin bugünlerde kayyumlardan ve AKP döneminden kalan borçlardan dolayı AKP’li olmayan belediyeler için bir ekonomik tehdide dönüştüğünü söyleyen Tekin, “Son dönemde basına da yansıyan ‘100 belediye AKP’ye geçecek’ söyleminden de hareketle iktidar, ‘ya AKP’ye geçeceksin ya da hizmet vermeni engelleyeceğiz’ siyasetiyle muhalif belediyeleri kıskaca almaya çalışıyor" dedi.

    "ÇİFTE STANDARTTIR"

    Tekin, SGK alacaklarının şimdi gündeme gelmesini eleştirerek bu durumun çifte standart olduğunu söyleyip şu soruları sordu: “Belediyenin kasasından tonlarca fıstıklı baklava yiyen kayyumlardan, belediye arazilerini parsel parsel peşkeş çeken belediye başkanlarından, hala borç batağında olan AKP’li belediyelerden alacağını istemeyen devlet kurumları neden muhalif belediyelere icra gönderiyor? SGK’nın ve diğer devlet kurumlarının alacaklı olduğu belediyeler sadece muhalif belediyeler midir? Bugüne kadar alacağı olduğunu hatırlamayan SGK, belediyeler AKP’den ve kayyumlardan alındığında mı hatırlamıştır alacağını? Neden, kamu bankaları AKP’li belediyelere kolayca kredi verirken muhalif belediyelere kredi vermiyor?”

    "MUHALİF BELEDİYE BAŞKANLARI İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTENİYOR"

    Belediyeye icra göndererek hem muhalif belediye başkanlarının itibarsızlaştırmak istendiğini hem de belediyenin gelir kaynaklarının kesilerek halkın hizmet almasının önüne geçilmeye çalışıldığını aktaran Tekin bu karar için “tamamen siyasidir” ifadelerini kullandı. Belediyelerin halk kurumları olduğunu belirten Tekin “Bu kurumlara kayyum atayarak, ekonomik olarak zora sokarak, belediyeleri işlemez hale getirerek ancak halk cezalandırılır” diye konuştu.

    Bölge illerinde seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasının bir kampanyaya dönüştürüldüğünü belirten Tekin, devlet bankalarının muhalif belediyelere kredi açmayı kestiğini de söyledi.

    "KAYYUMUN BORCUNDAN PRİM BORCU YATIRILAMIYOR"

    Dersim Belediyesinin ve belediye şirketinin Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 10 milyon TL üzerinde SGK prim borcunun bulunduğunu söyleyen Tekin “Bu borçların 5 buçuk milyon liraya yakını kayyum döneminden kalan borç. Yeni yönetim ise kayyumdan kalan borçlar yüzünden prim borcunu yatıramamış durumda” dedi.

    "KANUNA AYKIRI HAREKET EDİLİYOR

    Kayyum döneminde tahsil edilmeyen borç yüzünden geçtiğimiz günlerde SGK Tunceli İl Müdürlüğü tarafından Dersim Belediyesi’nin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına yasa dışı olarak haciz konulduğunu da sözlerine ekleyen Tekin “Belediye haciz sonucunda personel maaşlarını ödeyemediklerini açıkladı. Gelen tepkiler üzerine maaşlar üzerindeki haciz kalkmış olsa da hala; vergi ve resim harçlarına yasal olarak haciz konulamamasına rağmen bir kısmı hala hacizli durumda şartlı bağış hesapları da aynı durumda.” dedi. Belediye kanunun 15. Maddesinde, belediyelerin vergi, resim, harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağının açık bir şekilde belirtildiğini de aktaran Tekin buna rağmen kanuna aykırı hareket edildiğini belirtti.

    TEK DAYANAK HALKIN GÜCÜDÜR

    AKP’nin kaybettiği belediyeleri çalıştırmayarak; belediye yönetimleri ile halkı karşı karşıya getirmek için kullanacağının altını çizen Tekin “Böyle örgütlü bir güce karşı elbette seçilmiş belediye başkanlarının tek gerçek dayanağı halk olabilir. Cumhurbaşkanından ve AKP'den gelecek 'ekonomik ambargo' karşısında tek dayanak bu güçlerin karşısına halkın gücünü çıkarabilecek bir yönetimin hayata geçirilmesidir.” diye konuştu. (Dersim/EVRENSEL)

     

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