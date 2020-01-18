18 Ocak 2020 14:15

Evrensekiz işçisi, işe iade davasını kazandı

CHP’li Evrensekiz Belde Belediyesinde Genel-İş’e üye oldukları için işten atılan işçilerden Refik Güzelkan işe iade davasını kazandı.

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Lüleburgaz’a bağlı CHP’li Evrensekiz Belde Belediyesinde Genel-İş’e üye oldukları için işten atılan işçilerden Refik Güzelkan, hukuk savaşını kazandı. Lüleburgaz İş Mahkemesi Güzelkan’ın belediyedeki işine iade edilmesine, ücret ve sendikal tazminatıyla birlikte toplam 39 bin 142 lira 37 kuruş ödemesine hükmetti.

    Görünüm gazetesinden Tansu Edip Gökbudak’ın haberine göre kararı değerlendiren Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant “İstinaf mahkemesine gidip gitmeyeceğimize avukatımızla görüşüp karar vereceğiz” diye konuştu.

    DİSK/Genel-İş Trakya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çaça da istinafa gidilse bile sonucun değişmeyeceğini belirterek “Refik Güzelkan haksız yere çıkartılan bir işçi. Evrensekiz Belediyesi oradaki insanların ödediği vergileri haksız yere işten çıkarma yaptığı için tazminat olarak ödeyecek” dedi.

    Genel-İş Trakya Temsilcisi Salim Şen de sosyal medya hesabından “Şimdi Evrensekiz halkının kaynaklarını kendi inat ve egosu için çarçur eden belediye başkanına Evrensekiz halkının hesap sorma zamanı” açıklamasını yaptı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir merkezli 4 ilde HDP operasyonu: 26 kişi gözaltında
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Moskova’dan sonra Berlin’de de Libya için yeni bir şey yok!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    En zenginler ve metal işçileri

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Libya masasında olmak

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    2019 iş cinayetleri: Rakam değil birer can – II: 10’ların hikayesi

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bağışlanmadan önce özür gelir

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Her işin başı para
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Tercan'daki krom madenine dair bilirkişi raporu: İnsan sağlığı olumsuz etkilenebilir
    Tercan'daki krom madenine dair bilirkişi raporu: İnsan sağlığı olumsuz etkilenebilir

    Erzincan Tercan'daki krom madeninin kapasite artırımına karşı açılan davada hazırlanan bilirkişi raporunda, "ÇED gerekli değildir" kararının insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

    Faturalar kabardı, İGDAŞ “kredi kartına taksit” uygulamasına başladı
    Faturalar kabardı, İGDAŞ “kredi kartına taksit” uygulamasına başladı

    İGDAŞ, fatura ödemelerinde kredi kartıyla taksit uygulaması başlattı, 13 bankayla anlaştı.

    HDP'li Hişyar Özsoy: Mahkemenin kayyum kararı nasıl değiştirildi?
    HDP'li Hişyar Özsoy: Mahkemenin kayyum kararı nasıl değiştirildi?

    DBB Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın yerine kayyum atanmasına dair verilen “yürütmenin durdurulması” kararı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e soruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Çine Yaşam Platformu: Silikozis hastası işçilerinin yanındayız
    Çine Yaşam Platformu: Silikozis hastası işçilerinin yanındayız

    Silikosiz hastası işçilerin sayısının arttığını söyleyen Çine Yaşam Platformu, yaptığı açıklamayla yaklaşık 50 işçinin silikozis nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

    CHP'li Ağbaba: Asgari ücretli kira ve faturalardan sonra sadece ekmek alabiliyor
    CHP'li Ağbaba: Asgari ücretli kira ve faturalardan sonra sadece ekmek alabiliyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca işçinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Metal işçisi yoksulluktan kurtulmak istiyor
    Metal işçisi yoksulluktan kurtulmak istiyor

    Türk Metal üyesi metal işçileri, yoksulluktan kurtulmalarını sağlayacak etkili eylem kararları bekliyor.

    Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez
    Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez

    İkinci Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla çocuk istismarına ‘evlilik yoluyla af’ getirileceği uyarısını yapan hukukçular ve kadın örgütleri tepkili: Çocuk istismarcılarının affı anlamına gelir.

    Hırvatistan: Milanovic her şey olabilir ama solcu değil
    Hırvatistan: Milanovic her şey olabilir ama solcu değil

    Savaş ve rant politikalarının uzak toprakları deniz komşumuz yaptığı bugünlerde, Balkanların pek gündemimize girmeyen bu ülkesinde neler olduğuna, seçimler vesilesiyle bir bakalım istedik.

    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor
    Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor

    Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde kurulu olan atık depolama tesisi hava kirliliğine ve yangınlara neden olduğu için mahalleli tesisin kapatılmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Çine Yaşam Platformu: Silikozis hastası işçilerinin yanındayız
    Çine Yaşam Platformu: Silikozis hastası işçilerinin yanındayız

    Silikosiz hastası işçilerin sayısının arttığını söyleyen Çine Yaşam Platformu, yaptığı açıklamayla yaklaşık 50 işçinin silikozis nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme
    İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme

    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde kalan evsizlerin zorla dışarı çıkarılmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. İzmir Tabip Odası duruma tepki gösterdi.

    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle ağır yaraladı
    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle ağır yaraladı

    İzmir’de yaşayan O.Ç, eski eşi B.Y’yi sokak ortasında darbedip tüfekle yaralı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.

    Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez
    Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez

    İkinci Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla çocuk istismarına ‘evlilik yoluyla af’ getirileceği uyarısını yapan hukukçular ve kadın örgütleri tepkili: Çocuk istismarcılarının affı anlamına gelir.

    Turgutlu Belediyesi işçileri: Örnek bir sözleşmeye imza attık
    Turgutlu Belediyesi işçileri: Örnek bir sözleşmeye imza attık

    Turgutlu Belediyesinde sosyal haklarda sağlanan artışlarla yüzde 35’in üzerinde zam alınan sözleşme 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 dönemini kapsıyor.