İzmir merkezli 4 ilde HDP operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de çok sayıda HDP'li hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir'de yapılan ev baskınlarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı Hayat İzgi, HDP İzmir İl Yöneticisi Ramazan Efendioğulları ve Mustafa Koyuncu'nun da aralarına olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Eskişehir, Konya ve Mardin'deki gözaltı sayılarına ilişkin ise net bilgiye ulaşılamadı.

“GÖZALTI VE TUTUKLAMALARLA BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan HDP İzmir İl Örgütü, "Saray rejimi, uzun zamandır önünde en büyük engel gördüğü HDP’ye yönelik topyekûn bir saldırı başlatmış bulunuyor" denilen açıklamada, “Bu saldırılar bazen parti binalarına yönelik, çoğu zamanda gözaltı ve tutuklamalar biçiminde gerçekleşiyor. Bu sabah yine aralarında İl ve ilçe yöneticilerimiz de bulunduğu çok sayıda partilimiz evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Neredeyse her hafta rutin haline getirilen gözaltı ve tutuklamalarla bizleri yıldıracaklarını sananlar yanılıyorlar” ifadelerine yer verildi.

Haksız ve hukuksuz gerekçelerle gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını istedikleri belirtilen açıklamada, “HDP’yle demokratik ve meşru mücadele zeminlerinde mücadele yeteneğinden yoksun ve çaresiz olanların bu tür kirli yöntemlerle sürdürdükleri saldırılar, onların çöküşünü hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacağı gibi HDP’yi de Türkiye halklarından aldığı güçle, azimle, kararlılıkla yürüdüğü barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet yolundan alıkoyamayacaktır” denildi. (İzmir/EVRENSEL)