Ayşe Akyüz'e tecavüz ettikten sonra öldüren erkeğe müebbet ve 10 yıl hapis cezası

Mardin’in Artuklu ilçesinin kırsal Sulak (Sahrinc) Mahallesi’nde 24 Eylül 2016’da tecavüz edildikten sonra öldürülen Ayşe Akyüz’e ilişkin aile fertleri ve aynı köyde yaşayan bir kişi hakkında açılan davanın karar duruşması Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada, Akyüz’ün babası, iki erkek kardeşi ve bir kız kardeşi “Töre saiki ile canavarca hisle veya eziyet çektirerek altsoydan akrabayı kasten öldürmek” iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, İlyas Akdoğan ise “Nitelikli cinsel saldırı” ve “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamalarıyla yargılanıyordu.

DNA PROFİLİ ELE VERDİ

Akyüz’ün annesinin müşteki sıfatıyla katıldığı duruşmada babası ve kardeşleri sanık sıfatı ile hazır bulundu. Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan sanık İlyas Akdoğan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, savcı mütalaasını açıklayarak, aile fertleri hakkında soyut iddialar dışında bir delil olmadığı iddiasıyla beraatları yönünde karar verilmesini istedi.



Savcılık mütalaasının devamında, tutuklu sanık İlyas Akdoğan hakkında yapılan tespitleri sıraladı. Savcılık, tespitlerle birlikte tanık ifadelerine de dikkati çekerek, sanık Akdoğan’ın “Nitelikli cinsel saldırı”, “Suçu gizlemek için delilleri ortadan kaldırma” ve Kasten öldürme” suçlarından cezalandırılmasını istedi.



Öldürülen Ayşe Akyüz’ün annesi de sanık Akdoğan’ın cezalandırılmasını isterken, müşteki ve sanık olan aile fertlerinin avukatları savcılığın mütalaasındaki “kasten öldürme” yerine “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ceza verilmesini istedi. Sanık Akdoğan ise, suçlamaları reddederek, beraatına karar verilmesini istedi.

AİLE FERTLERİNE BERAAT

Kısa bir ara verdikten sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık olan aile fertlerinin üzerine atılı suçlamanın soyut iddialardan ibaret olduğu gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

TECAVÜZE SADECE 10 YIL CEZA

Mahkeme sanık İlyas Akdoğan hakkında, “Kasten öldürme” suçlaması ile müebbet hapis, “Nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla sadece 10 yıl hapis cezası verildi. (Mardin/MA)

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