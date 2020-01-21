21 Ocak 2020 13:12

YSK Başkanı Sadi Güven’in görev süresi 24 ocak günü doluyor

Görev süresinin dolmasıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığından 24 Ocak günü ayrılacak olan Sadi Güven, 7 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Fotoğraf: DHA

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    YSK Başkanlığına 24 Ocak 2013'te 6 yıllık süre için seçilen ancak daha sonra süresi bir yıl uzatılan YSK’nin 15’inci başkanı Sadi Güven, 24 Ocak 2020'de 7 yıllık süresini tamamlayacak. 

    Güven görevde bulunduğu sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldı. 

    Güven, bunların yanı sıra görevde bulunduğu sürede Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), esnaf odalarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin seçimlerinin, siyasi partilerin kongrelerinin, ara ve yenileme seçimi olmak üzere çok sayıda seçimi gerçekleştirdi. 

    "TÜRKİYE'DE SEÇİMLER ZOR GEÇİYOR"

    En çok hangi seçimde zorlandığı sorusu üzerine Güven, Türkiye'de siyasetin, halkın seçime ilgisinin büyük olduğunu, seçimlerin zor geçtiğini, kolay bir seçim bulunmadığını söyledi.

    "ELEKTRİK KESİNTİSİ SEÇİM SONUÇLARINI HİÇ ETKİLEMEDİ"

    Seçim güvenliğinin önemine işaret eden Güven, "Bir ara elektrik kesintisi üzerinden tartışmalar oldu. Bu seçim sonuçlarını etkileyen bir şey değildi. Hiç de etkilemedi. Ancak vatandaşın en azından zihnindeki bu düşünceyi, korkuyu giderme adına tüm ilçe seçim kurullarını güç kaynağıyla takviye ettik." diye iddia etti.

    Güven seçim güvenliği tartışmalarıyla ilgili olarak da "Türkiye'de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın seçim güvenliği açısından dünyanın en iyilerinden birisiyiz. Bizim gibi siyasi partiler eliyle seçim yapıp da bunu tarayarak birleştiren, itirazları siyasi partilerin üyelerinin olduğu yerlerde değerlendiren başka bir ülke yok. Biyometrik kimlik uygulamasına bizim de geçmemiz gerekir. YSK buna hazır. Oy kullanmaya gelen kişinin biyometrik kimliğini gösterdiğinde, bilgisayarla kimin oy kullanmaya geldiğini müşahitlerin, sandık kurulu üyelerinin, vatandaşların kontrol imkanı olacaktır. Biyometrik kimlik uygulamasının bir an önce tamamlanması gerekir. Yurt dışında bu rahat bir şekilde kullanılıyor” dedi. 

    "OY ZARFLARI KALDIRILSIN"

    Seçimlerle ilgili yeni uygulama önerileri de sunan Güven, oy zarflarının kaldırılması tavsiyesinde bulundu. 

    Türkiye'de iptaller konusunda en büyük sıkıntılardan birisinin kapalı oy zarflarından kaynaklandığının altını çizen Güven, önerilerini şöyle anlattı:

    "Dünyanın birçok yerinde zarf uygulaması kaldırıldı. Yasal mevzuat değişikliğiyle, sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekle getirilmesi suretiyle zarfın kaldırılması gerekir. Böylece, zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok. Bunun düzeltilmesi gerekir."

    Siyasi partilerin üye kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tuttuğunu hatırlatan Güven, bu kayıtların YSK tarafından tutulmasının da seçim hukuku açısından iyi olacağını kaydetti.

    "VATANDAŞ SEÇİM GÜNÜ NEREDEYSE ORADA OY KULLANSIN"

    Yurt dışındaki seçmenlerin istediği yerde, seçim günü bulunduğu bölgede oy kullanma imkanına sahip olduğunu anlatan Başkan Güven, bu uygulamanın Türkiye'de de yapılabileceğine işaret etti.

    Güven, "Yasal değişiklik yapılırsa halk oylamasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde mekandan bağımsız, vatandaş seçim günü neredeyse orada oyunu kullanabilir. Yasal değişiklik gerçekleşirse YSK böyle bir uygulamayı yapmaya hazır. Altyapımız hazır. Türkiye'nin artık bunu düşünmesi gerekir. Yapamadığım şeylerden birisi de bu. Bunu yapmak gerekir." ifadesini kullandı. (AA)

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