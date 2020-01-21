21 Ocak 2020 12:51 Güncelleme: 21 Ocak 2020 13:37

Çine Yaşam Platformu: Silikozis hastası işçilerinin yanındayız

Silikosiz hastası işçilerin sayısının arttığını söyleyen Çine Yaşam Platformu, yaptığı açıklamayla yaklaşık 50 işçinin silikozis nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Fotoğraf: İlyas Tekin

Aydın'ın Çine ilçesi ile Madran ve Gökbel dağlarında yapılan kuars ve felspat madenlerinde sağlıksız koşullarda çalıştırılan işçiler silikozis hastalığına yakalanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP), yaklaşık 50 işçinin silikozis nedeniyle öldüğünü tahmin ettiklerini bildirdi.

Tedavisi olmayan bir akciğer hastalığı olan silikozise kaç işçinin yakalandığı ile ilgili net bir rakam vermenin mümkün olmadığını belirten Ekoloji Birliği bileşenlerinden Çine Yaşam Platformuna (ÇİYAP) göre bu rakam yüzlerle ifade ediliyor. ÇİYAP yaklaşık 50 işçinin de silikozis nedeniyle öldüğünü tahmin ediyor. ÇİYAP yaptığı yazılı açıklamada, “Maden patronları silikozis hastası yaptıkları işçileri vicdansız bir şekilde, meslek hastalığı dışında gerekçelerle işten çıkarıyorlar. İşsiz ve sağlıksız bir şekilde kapı önüne konan işçilerin bundan sonraki yaşamları ise tam bir dram halinde devam ediyor. Tedavileri olmadığı için bozulan sağlıkları ile çoğu zaman hastane köşelerinde ya da oksijen tüpüne bağlı yatalak bir halde kalan yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İşten çıkarılan işçileri bir daha hiçbir maden patronu arayıp sormuyor. İşçiler ve aileleri kaderleri ile baş başa bırakılıyorlar” dedi.

“MÜCADELEYE KARARLIYIZ”

Çine ve çevresindeki maden işletmelerinde halen yüzlerce işçinin aynı olumsuz koşullarda çalıştığı belirtilen açıklamada, “Ekoloji Birliğinin Aydın, Çine, Muğla ve İzmir'deki bölge bileşenleri ve ülke genelindeki 70'ün üzerindeki yerel ekoloji örgütü olarak silikozis hastası işçilerin yanındayız. Doğayı, emeği ve işçilerin sağlığını sömüren maden patronlarına karşı işçilerin örgütleri, aileleri ve duyarlı tüm -yurttaşlarla birlikte mücadele etmekte kararlıyız” diyerek mücadele vurgusu yapıldı.

Son olarak, silikozis hastaları ile gerek hukuki gerekse de çeşitli eylemlerle de dayanışma içinde olacaklarını belirten ÇİYAP, “Ekoloji ve emek mücadelesi iç içedir. İşçilerle, emekçilerle buluşup hem emeğin özgürlüğünü hem yaşamı birlikte savunacağız” diye belirtti. (Aydın/EVRENSEL)

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