Eski eşini sokakta darbedip tüfekle ağır yaraladı
İzmir’de yaşayan O.Ç, eski eşi B.Y’yi sokak ortasında darbedip tüfekle yaralı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.
Fotoğraf: AA
İzmir'de yaşayan O.Ç. sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı.
Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde ikamet eden B.Y, sabah işe gitmek için çıktığı evinden otobüs durağına yürürken, eski eşi O.Ç. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. B.Y'yi darbeden O.Ç, daha sonra pompalı tüfekle kadına ateş etti.
Ağır yaralanan B.Y, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Saldırı sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. (İzmir/AA)
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