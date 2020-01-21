İntern doktorların personel açığını kapatmak için çalıştırılmasına tepki 

Kutluay ORDU

Mersin

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan 6. sınıf (intern doktor) öğrencileri, kendilerinin sekreter ve işçi açığını kapatmak için personel gibi kullanılmasına tepki gösterdi.

Change.org üzerinden imza kampanyası başlatan intern doktorlar yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı: “Mersin üniversitesinde intörn doktorlar hekimlik mesleğinin inceliklerini öğrenmekten, hasta takibi yapmaktan, akademik çalışmalara katılmaktan aciz kalmakta bunun yerine üniversite hastanesinin personel , sekreter ve hemşire açığını kapatmak için pek çok bölümde insani olmayan koşullarda uzun çalışma saatleri boyunca kan alma, lavman yapma, sonda boşaltma, nst çekme, ekg çekme, polikliniklerde sekreterlerin görevlerini yapma, ilaç raporu çıkarma, kan sonuçlarını servislerde yatak başlarına dağıtıp kağıtlara işleme gibi işlerde görevlendirilmektedir.”

İsmini vermek istemeyen bir tıp fakültesi öğrencisi, üniversite hastanesinin yanında ek bina olarak açılacak olan onkoloji hastanesindeki eleman açığını kapatmak adına intern doktorların nöbet sayısının artırılacak olmasını eleştirdi.

Bir başka intern doktor ise uygulamanın tamamen kölelik olduğunu ve bu yüzden hiçbir şey öğrenemediklerini belirterek “Hazır bir şekilde mezun olmuyoruz. Atandıktan sonra deneme yanılmayla bir şeyler öğreniyorsun ve bunun sonucu başkaları için kötü oluyor birilerinin canına mal olma riskin bile var” ifadelerini kullandı.