21 Ocak 2020 11:10

Kağıt toplayıcısı Abdi, günlük 40 TL için kar kış demeden çalışıyor

Kar kış demeden Van’ın cadde ve sokaklarında 10 yaşındaki oğluyla birlikte kağıt toplayan Abdi Baran, günlük kazandığı 40 TL ile 5 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Abdi Baran kağıt toplarken

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    Dindar KARATAŞ

    Van’da 6 yıldır kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 45 yaşındaki Abdi Baran, hava sıcaklığı eksi 19 dereceyi bulmasına rağmen cadde ve sokaklarında dolaşıyor. Akşam saat 18'de işe koyulan Baran, sabahın 2'sine kadar hiç durmadan dükkan önlerine ve çöp alanlarına konulan kartonları topluyor. Günde topladığı yaklaşık 200 kilo kağıdın kilosunu 50 kuruştan satan Baran, günlük 100 TL kazanıyor. 100 TL'nin 60 TL'sini yakıt parası olarak harcayan Baran, kalan 40 TL ile 5 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyor. 

    “HASTALANIYORUM AMA DOKTORA GİDEMİYORUM”

    Daha önce pazarlarda tezgah açarak meyve ve sebze satan Baran, ekonomik krizle birlikte artan sebze ve meyve fiyatları ile belediyenin kendilerinden aldığı işgaliye vergisi yüzünden tezgahını kapatmak zorunda kaldı. 5 yıldır kağıt toplayan Baran, soğuk havaların başlamasıyla birlikte işinin güçleştiğini söyledi. Sürekli hastalandığını dile getiren Baran, herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı için doktora gidemediğini ve hasta hali ile günlerce çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi. 

    KAZANDIĞIM İLE HARCADIĞIM ARASI ÇOK 

    Son günlerde yapılan zamlar nedeniyle gündemden düşmeyen elektrik faturalarına dikkati çeken Baran, faturasını dahi ödeyemediğini ifade ederek, “Borcum çok fazla nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum. Haliyle artık kimse bana borç da vermiyor. Aylık kazandığım ile harcadıklarım arasında dağlar kadar fark var. Ben günde en fazla 200 kilo kağıt topluyorum o da 100 TL’nin 60 TL’si mazot parası, geri kalan 40 TL ile eve gidiyorum. Ayda bir kere evime meyve ya da bir tatlı girer. Aylarca et yiyemiyoruz. 40 TL yetmiyor ki. Kalkıp hırsızlık yapacak halimiz de olmadığına göre gittiği yere kadar böyle yaşamaya devam edeceğiz. Ben çocuklarımın aç kalmasına nasıl müsaade edebilirim. Bundan dolayı gidip evde oturup damdan para gelmesini bekleyemem. Mecburen bütün zorluğuna rağmen bu işi yapmaya devam edeceğim” dedi. 

    10 YAŞINDAKİ OĞLU YARDIM EDİYOR 

    10 yaşındaki oğlu Yusuf'un kendisine yardım ettiğini belirten Baran, çoğu zaman hastalanan oğlunun okula gidemediğini vurguladı. Baran, “Yusuf bana yardım etmezse ben bu işi tek başıma yapamam. Mecburen geliyor. Birçok yere iş başvuruda bulunmama rağmen iş yok. Bizim bir torpilimiz, dayımız da olmadığı için bu işe devam ediyorum” diye konuştu. (Van/MA)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Moskova’dan sonra Berlin’de de Libya için yeni bir şey yok!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    En zenginler ve metal işçileri

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Libya masasında olmak

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    2019 iş cinayetleri: Rakam değil birer can – II: 10’ların hikayesi

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bağışlanmadan önce özür gelir

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Her işin başı para
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Metal işçisi yoksulluktan kurtulmak istiyor
    Metal işçisi yoksulluktan kurtulmak istiyor

    Türk Metal üyesi metal işçileri, yoksulluktan kurtulmalarını sağlayacak etkili eylem kararları bekliyor.

    Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez
    Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez

    İkinci Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla çocuk istismarına ‘evlilik yoluyla af’ getirileceği uyarısını yapan hukukçular ve kadın örgütleri tepkili: Çocuk istismarcılarının affı anlamına gelir.

    Hırvatistan: Milanovic her şey olabilir ama solcu değil
    Hırvatistan: Milanovic her şey olabilir ama solcu değil

    Savaş ve rant politikalarının uzak toprakları deniz komşumuz yaptığı bugünlerde, Balkanların pek gündemimize girmeyen bu ülkesinde neler olduğuna, seçimler vesilesiyle bir bakalım istedik.

    GÜNCELLENDİ
    Ünaldı direnişinden bugüne Evrensel dokuma işçilerinin elinde
    Ünaldı direnişinden bugüne Evrensel dokuma işçilerinin elinde

    Ünaldı direnişinin öncü işçilerinden olan Mikail Kılıçalp, direnişten ve bugünden 2 fotoğraf paylaşarak Basın İlan Kurumunun baskılarına karşı Evrensel'e destek verdi.

    Gebze mitingi: ‘Geçinemiyoruz’ en sık kullanılan söz oldu
    Gebze mitingi: ‘Geçinemiyoruz’ en sık kullanılan söz oldu

    Birleşik Metal-İş'in Gebze'deki mitingine katılan metal işçileri izlenimlerini yazdı.

    Arnavutluk’ta bağımsız bir işçi hareketinin zorlu doğumu
    Arnavutluk’ta bağımsız bir işçi hareketinin zorlu doğumu

    Arnavutluk’un en zengin patronuna ait krom madeninde çalışan işçiler, sendikal bürokrasiyi de karşılarına alarak hakları için önce grev örgütlediler, ardından yeni bir sendika kurdular.

    Selahattin Demirtaş, Leylan'ı Evrensel’e anlattı: Kudret ve Leylan bizim hikayemizdir
    Selahattin Demirtaş, Leylan'ı Evrensel’e anlattı: Kudret ve Leylan bizim hikayemizdir

    HDP Eski Eş Genel Başkanı ve Yazar Selahattin Demirtaş, yeni romanı Leylan'ı Evrensel'e anlattı: İlham alabileceğin tek şey yaşanmışlıklar ve hatıraların oluyor.

    Tuzla tersane işçilerinden BİK'e tepki: Evrensel sesimiz, sahip çıkacağız
    Tuzla tersane işçilerinden BİK'e tepki: Evrensel sesimiz, sahip çıkacağız

    Tuzla tersane işçileri bir mektup göndererek Basın İlan Kurumunun Evrensel gazetesine verdiği cezaya tepki gösterdi. İşçiler Evrensel'in kendi sesleri olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle ağır yaraladı
    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle ağır yaraladı

    İzmir’de yaşayan O.Ç, eski eşi B.Y’yi sokak ortasında darbedip tüfekle yaralı. Kadın hastaneye kaldırıldı, olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.

    Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez
    Avukat Özlem Yılmaz: “Evlilik” adı altında tecavüzün üstü örtülemez

    İkinci Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla çocuk istismarına ‘evlilik yoluyla af’ getirileceği uyarısını yapan hukukçular ve kadın örgütleri tepkili: Çocuk istismarcılarının affı anlamına gelir.

    İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme
    İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme

    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde kalan evsizlerin zorla dışarı çıkarılmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

    Turgutlu Belediyesi işçileri: Örnek bir sözleşmeye imza attık
    Turgutlu Belediyesi işçileri: Örnek bir sözleşmeye imza attık

    Turgutlu Belediyesinde sosyal haklarda sağlanan artışlarla yüzde 35’in üzerinde zam alınan sözleşme 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 dönemini kapsıyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi

    İzmir’in Dikili ilçesinde Murat S. adlı erkek kendisinden boşanmak isteyen eşi Leyla S.'yi ateşli silahla ağır yaraladı.

    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık
    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

    BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.