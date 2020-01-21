Kağıt toplayıcısı Abdi, günlük 40 TL için kar kış demeden çalışıyor

Dindar KARATAŞ

Van’da 6 yıldır kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 45 yaşındaki Abdi Baran, hava sıcaklığı eksi 19 dereceyi bulmasına rağmen cadde ve sokaklarında dolaşıyor. Akşam saat 18'de işe koyulan Baran, sabahın 2'sine kadar hiç durmadan dükkan önlerine ve çöp alanlarına konulan kartonları topluyor. Günde topladığı yaklaşık 200 kilo kağıdın kilosunu 50 kuruştan satan Baran, günlük 100 TL kazanıyor. 100 TL'nin 60 TL'sini yakıt parası olarak harcayan Baran, kalan 40 TL ile 5 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyor.

“HASTALANIYORUM AMA DOKTORA GİDEMİYORUM”

Daha önce pazarlarda tezgah açarak meyve ve sebze satan Baran, ekonomik krizle birlikte artan sebze ve meyve fiyatları ile belediyenin kendilerinden aldığı işgaliye vergisi yüzünden tezgahını kapatmak zorunda kaldı. 5 yıldır kağıt toplayan Baran, soğuk havaların başlamasıyla birlikte işinin güçleştiğini söyledi. Sürekli hastalandığını dile getiren Baran, herhangi bir sağlık güvencesi olmadığı için doktora gidemediğini ve hasta hali ile günlerce çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

KAZANDIĞIM İLE HARCADIĞIM ARASI ÇOK

Son günlerde yapılan zamlar nedeniyle gündemden düşmeyen elektrik faturalarına dikkati çeken Baran, faturasını dahi ödeyemediğini ifade ederek, “Borcum çok fazla nasıl ödeyeceğimi de bilmiyorum. Haliyle artık kimse bana borç da vermiyor. Aylık kazandığım ile harcadıklarım arasında dağlar kadar fark var. Ben günde en fazla 200 kilo kağıt topluyorum o da 100 TL’nin 60 TL’si mazot parası, geri kalan 40 TL ile eve gidiyorum. Ayda bir kere evime meyve ya da bir tatlı girer. Aylarca et yiyemiyoruz. 40 TL yetmiyor ki. Kalkıp hırsızlık yapacak halimiz de olmadığına göre gittiği yere kadar böyle yaşamaya devam edeceğiz. Ben çocuklarımın aç kalmasına nasıl müsaade edebilirim. Bundan dolayı gidip evde oturup damdan para gelmesini bekleyemem. Mecburen bütün zorluğuna rağmen bu işi yapmaya devam edeceğim” dedi.

10 YAŞINDAKİ OĞLU YARDIM EDİYOR

10 yaşındaki oğlu Yusuf'un kendisine yardım ettiğini belirten Baran, çoğu zaman hastalanan oğlunun okula gidemediğini vurguladı. Baran, “Yusuf bana yardım etmezse ben bu işi tek başıma yapamam. Mecburen geliyor. Birçok yere iş başvuruda bulunmama rağmen iş yok. Bizim bir torpilimiz, dayımız da olmadığı için bu işe devam ediyorum” diye konuştu. (Van/MA)