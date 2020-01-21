21 Ocak 2020 10:47

İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde kalan evsizlerin zorla dışarı çıkarılmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Görseller, @aslaneken47'in Twitter hesabından paylaştığı videodan alınmıştır

Kolaj: Evrensel

İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acilinde kalan evsizler görevliler tarafından dışarı çıkartıldı. Hastanedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucu hastane yönetimine tepki geldi.

İzmir’de, dışarda yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle geceleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil bölümüne sığındı. Acildeki boş koltuklarda oturan evsiz vatandaşlar hastanenin güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı. O anın görüntülerinin çekilip sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler arttı.

Tepkilerin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Türk Tabipleri Birliği de görüntülerin ardından, “Sağlık hizmetinin esası koruyucu hekimliktir. Yaşlı ve üşüyen bir insana uygulanan ‘Dükkanın önünü kapatma’ anlayışı tıbbi etikle bağdaşmayan tüccar ve bencil zihniyetin tezahürüdür” mesajıyla duruma tepki gösterdi.

(HABER MERKEZİ)

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İzmir Tepecik Hastanesindeki evsizlerin dışarı atılmasına inceleme

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