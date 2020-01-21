Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeşil Bölge civarına 3 adet Katyuşa füzesi düştü" bilgisi paylaşıldı. AA'da yer alan habere göre açıklamada, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

BBC Muhabiri Nafiseh Kohnavard da ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede patlama sesleri duyduğunu belirtti. Twitter'da bir görüntü paylaşan Kohnavard, patlamanın sesini bizzat duyduğunu ve sığınaklara inilmesi çağrısı yapıldığını yazdı.

Daha önce de birkaç kez Yeşil Bölge’de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füze düşmüştü. (DIŞ HABERLER)

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