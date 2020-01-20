Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi tedavi için Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki bombalı saldırıda yaralanan 3'ü Türkiyeli olmak üzere toplam 9 kişinin bu gece havalanacak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, Somali'de 18 Ocak'ta gerçekleşen saldırıda, 6'sı Türkiyeli toplam 17 kişinin yaralandığını hatırlattı. Patlamada yaralanan Somali yurttaşlarının, TSK tarafından eğitilen güvenlik güçlerinden oluştuğunu açıklayan Bakan Koca, "17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu'daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı. 6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşımız, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5'i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4'ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor" ifadelerini kullandı. (Ankara/AA)

Somali'deki bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 6'sı Türkiyeli 20 kişi yaralandı