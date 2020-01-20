20 Ocak 2020 23:04

Ecinniler yayın hayatına başladı

İki aylık kültür ve edebiyat dergisi Ecinniler ocak ayında yayımlanan ilk sayısıyla okuyucuyla buluştu.

Ecinniler'in 2020 Ocak ayında yayınlanan ilk sayısının kapağı

Ecinniler'in ilk kapağı

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    İki aylık kültür ve edebiyat dergisi Ecinniler, ocak 2020’de yayımlanan ilk sayısıyla raflarda yerini aldı. Yayın kurulunda Çağla Çinili, Gökhan Arslan ve Tunca Çaylant’ın yer aldığı, tasarımını Yavuz Türk’ün yaptığı derginin ilk sayısının dosya konusu “Edebiyatın İnternetle İmtihanı” oldu. Bu dosya kapsamında Çağla Çinili’nin Semih Gümüş’le yaptığı söyleşi ile İrem Uzunhasanoğlu, Enver Topaloğlu, Gülçin Tuğba Nurdan, Semih Çelenk, Hüseyin Köse ve Tunca Çaylant’ın yazıları okunabilir.

    Dergideki şiirler Ayfer Karakaş, Çağın Özbilgi, Devrim Horlu, Elif Karık, Emre Varışlı, Emrullah Alp, Gökçenur Ç., Kerim Akbaş, M. Utku Yeşilöz, Meryem Coşkunca, Süreyya Kalkan ve Tuba Bozkurt imzası taşıyor. Yaprak Damla Yıldırım Audre Lorde’dan, Sheyda A. Khaymaz da Michelle C’den birer şiir çevirdiler. Yaprak Damla Yıldırım Audre Lorde’dan, Sheyda A. Khaymaz da Michelle C’den birer şiir çevirdiler. Eser Kuru, Ethem Baran, Kuzey Topuz, Merve Tarhan, Onur Bütün ve Sevgi Can Yağcı Aksel, ilk sayıya öyküleri ile konuk olan isimler.

    Berken Döner Refik Halid Karay’ın eserlerindeki yeme-içme kültürü, Cemil Okyay Salih Bolat’ın son kitabı Rüya Zamanı, Gökhan Arslan Fuad Gedik’in Başka Açı kitabı, Naile Dire Ozan Can Türkmen’in kitabı Az Önceki Oda ve Pınar Özdemir de Paul Nizan ve Aden Arabistan kitabı üzerine incelemeler kaleme aldılar. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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