HDP binası önünde ateş açan saldırgan "çevreyi rahatsız etmek"ten tutuklandı
HDP İstanbul il binasının önünde havaya ateş açan saldırgan, “Ruhsatsız silah kullanma” ve “Çevreyi rahatsız etmek”ten tutuklandı.
Fotoğraf: MA
HDP İstanbul İl Örgütü önünde havaya ateş açan Mehmet Salih Hisar adlı saldırgan, çıkarıldığı mahkemece "Ruhsatsız silah kullanma" ve "Çevreyi rahatsız etmek" suçlarından tutuklandı.
Halkların Demokratik Partisinin (HDP) İstanbul Beyoğlu’daki il binasına 15 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlenmişti. Saat 15.00 sularında bina önüne giden Mehmet Salih Hisar adlı kişi, önce havaya 7 el ateş etmiş, ardından HDP ile aynı sokakta bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitmişti. Kayseri'den geldiğini iddia eden Hisar'ın iki gün boyunca keşif yaptıktan sonra saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. HDP’nin şikayetçi olduğu Hisar, 4 gün boyunca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutuldu.
MA'da yer alan habere göre, Hisar çıkarıldığı mahkemede "Ruhsatsız silah kullanmak" ve "Çevreyi rahatsız etmek" suçlamalarıyla tutuklandı. (HABER MERKEZİ)
HDP İstanbul il binası önünde ateş açan saldırgan iki gün boyunca keşif yapmış
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