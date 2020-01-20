20 Ocak 2020 22:46

Kandıra 2 No'lu F Tipindeki mahpuslar: Savunma ve tedavi hakkımız gasbediliyor

Kocaeli Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapishanesinde bulunan Kadir Yıldız, Haydar Sönmez ve Esat Naci Yıldırım adlı mahpuslar maruz kaldıkları hak ihlallerini Evrensel'e yazdı.

Fotoğraf: Pixabay

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    Kocaeli Kandıra 2 No’lu F Tipi Hapishanesinde bulunan Kadir Yıldız, Haydar Sönmez ve Esat Naci Yıldırım isimli üç mahpus, yaşadıkları hak ihlallerini gönderdikleri mektup ile Evrensel'e aktardı. Mahpuslar, 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında ilan edilen OHAL’in ardından hapishanelerde anti-demokratik uygulamaların giderek arttığına dikkat çekerek, “Ağır bedeller sonucu elde ettiğimiz kazanımlarımız keyfi bir şekilde yasaklandı-yasaklanmakta” dedi.

    "KAFES RİNG ARACI İNSAN ONURUNA AYKIRI"

    Mahkemelerdeki savunma ve tedavi olma haklarının ellerinden alındığını söyleyen mahpuslar, “Bu uygulamalardan biri; hastane ve mahkeme sevklerinde bizlere dayatılan tekli-kafes ring araçlarının kullanımıdır. Bu araçlar insan onuru, sağlık ve psikolojik koşulları göz ardı edilerek yapılmıştır. Bu nedenlerle bizler tekli-kafesli ring araçlarına binmeyi kabul etmemekteyiz. Böylece mahkemelere katılmamız (savunma yapmamız) ve sağlık sorunlarımız dolayısıyla hastane sevklerimiz çoğunlukla engellenmiş olunuyor. Tekli-kafesli ring nedeniyle katılmadığımız mahkemeler savunma hakkımızdan feragat ettiğimiz yönlü kararlar almaktadırlar, gerçekte ise mahkemelere katılıp savunma hakkımızı kullanmak bizlerin istemi-talebi olma durumundadır” diye aktardı.

    "BASKIN YAPILARAK RADYOLARA EL KONULDU"

    Bazı gazetelerin ve dergilerin kendilerine keyfi bir şekilde verilmediğini aktaran mahpuslar, “Adımıza posta yolu ile gelen ilgili yayınlara el konmakta. Hapishane koşullarında her süreçte haber alma-iletişim olanaklarımız zaten sınırlı olmakta, bu duruma bir de yasalarda var olan haklarımızın gasbedilmesi eklendiğinde, haber edinme-iletişim olanağımız hiç kalmamakta. Geriye sadece yirmi dört saat iktidarın propagandasını yapan ilgili TV kanalları kalıyor, bu kanallardan haber edinmek ise olanaklı değil. Daha önce hapishane kantininde satılarak temin etmemiz sağlanan radyolara, hücrelerimize baskın aramalar yapılarak el konuldu. Teknik ve işlevi bakımından sorun teşkil etmesi olanaklı olmayan radyolarımızın gasbedilmesi tam anlamıyla keyfidir, hiçbir hukuki gerekçesi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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