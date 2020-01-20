Urfa’da ev baskınları: 7 kişi gözaltına alındı

Urfa’da polis ve jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Urfa’nın Siverek, Hilvan, Bozova, Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 2 kişi adreslerinde bulunmadığından gözaltında alınamadığı öğrenildi. Baskın esnasında evlerin kapıları kırılarak evlerde bulunan eşyaların dağıtıldığı fotoğraflara yansıdı.

Siverek ilçesinden Ramazan Kızoğlu ve Süleyman Erbil, Hilvan’dan Mehmet Ayhan gözaltına alınırken, Bozova’nın Deliler mahallesinde ise Ahmet Gerçek ve Muharrem Gerçek adlı yurttaşların adreslerinde bulunmadıkları için gözaltına alınmadığı öğrenildi. Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde de ismi öğrenilemeyen 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların Urfa İl Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu öğrenildi. (Urfa/MA)

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