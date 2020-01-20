20 Ocak 2020 22:36

İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi üyeleri: Sorunlara duyarlı bir oda

İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi üyeleri, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulunun bütçe politikasını eleştirdi.

İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi üyeleri açıklama yaparken

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (KMH) üyeleri, Şişli’de bulunan Perpa Ticaret Merkezi Persiyad Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (İSMMMO) yönetim kurulu bütçe politikasını, yaklaşık 32 milyonluk bütçenin sorumsuz harcanması ve ortaya çıkan israf ile yüksek üye aidatlarına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

    "FAHİŞ AİDAT"

    "İstanbul Muhasebeciler Odasında yüzde 56'lık aidat zammına hayır", "Meslektaşın sorunlarına duyarlı bir oda", "Huzursuz eden huzur haklarına son", "Demokratik, şeffaf bir oda için elele" pankartlarının asıldığı toplantı salonunda basın açıklamasını İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak okudu. Kırmızıtoprak, İSMMMO Yönetim Kurulu'nun kararlaştırmış olduğu 750 TL'lik aidat ücretinin fazla olduğunu ve eğitim harcamaları adı altında alınan bu paranın gerekli şekilde kullanılmadığını vurguladı. KMH olarak aidat ücretine karşı 12 Ocak 2020 tarihinde bir imza kampanyası başlattıklarını söyleyen Kırmızıtoprak, "Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, Meslekte Birlik Grubu ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu temsilcilerinden oluşan İSMMMO Yönetim Kurulu meslektaşlara açıklamada bulunarak, aidatları yeniden revize ettiğini açıklamıştır. Bu geri adım bile itiraz eden meslektaşların ne denli haklı olduğunu göstermektedir" dedi.

    "EĞİTİME YÜZDE 80 DEĞİL SADECE YÜZDE 2,54"

    İSMMMO Yönetim Kurulunda bulunan gruplardan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun İSMMMO’nun diğer akademik meslek odalarından farklı olarak çalışmalarının ve bütçesinin yüzde 80’nini eğitime ayırdığını iddia ettiklerini aktaran Kızılıtoprak, “Bu iddia ile İSMMMO web sitesinde yayınlanan tablolar birbiri ile çelişmektedir. İSMMMO’nun 30.09.2019 tarihli Gelir Tablosunda toplam giderler 19.796.554,00 iken, eğitim giderlerinin ise sadece 501.124,00 TL olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim giderlerinin toplam giderler içindeki payı ÇDMG’nin iddia ettiği gibi yüzde 80 değil, sadece yüzde 2,54 ‘den ibarettir” diye konuştu.

    “Yıllardır yüksek huzur haklarının bütçenin önemli bir payını aldığını sürekli belirttik” diyen Kırmızıtoprak, “Yine Genel Kurulda onaylanan bütçenin 2020 yılı Gelir Tablosunda, huzur haklarına (Yönetim, Denetim, Disiplin, Komiteler, Temsil ağırlama, makam taşıt giderleri) ayrılan toplam pay, 7.538.625,00 TL ile yüzde 31.67 oranına tekabül etmektedir. Görüldüğü gibi giderlerin büyük bir bölümü eğitim giderleri değil, yönetim ve diğer kurulların huzur hakları ve bu kurullara bağlı giderlerinden oluşmaktadır. Ancak ÇDMG’nin yaptığı açıklamada oluşturulan bütçelerin büyük bir bölümünün ayrıldığı yüksek huzur haklarına hiç değinilmemektedir. Odamızda ayrılan yüksek huzur hakları bırakın akademik meslek odalarını, sermaye kuruluşlarının örgütlerinde bile yoktur” ifadelerini kullandı.

    Kırmızıtoprak, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu (ÇDMG), aidata itiraz eden ve imza kampanyasına katılan meslektaşları ‘Oda düşmanı’ ilan ettiğini belirterek, “Bu ithamları şiddetle reddediyoruz ki, Çağdaş Grup dahil her gruptan meslektaş bu kampanyaya destek vermiştir. Aksine 30 yıldır oda yönetiminde bulunanlar mesleğin itibarında bir adım yol almadıkları gibi, odayı geçim kaynağı gibi görerek buradan elde ettikleri gelirlerle sebepsiz zenginleşmiş, mesleğe ve meslektaşa yabancılaşmışlardır” dedi.

    Kırmızıtoprak, “Kaldı ki gönüllü örgütlenmelerimizle, mesleğimizin gelişimi için her türlü çabayı sergilediğimiz gibi, mesleğimize ve meslek örgütlerimize gelen saldırılara en ilerden tepkileri biz vermekteyiz. En son, laikliğe açık saldırı içeren KGK’nin şeriat hükümlerine göre Fıkhi Etik Kurallar düzenlemesine karşı ÇDMG ve İSMMMO yönetiminde bulunan gruplardan tek bir cümle duyulmamıştır” diye konuştu.

    Kızıltoprak taleplerini şu şekilde sıraladı:

    • Bizim amacımız asla odamızı mali açıdan zayıflatmak değildir. Odamızın gelirlerinin yüksek huzur hakları yolu ile sebepsiz zenginleşmeye dönüştürülmesi ve sorumsuz israflarla kişisel konfor için harcanmasına itiraz etmekteyiz.
    • Oluşan bütçeler tasarruflu, sorumlu harcanması durumunda odamızın gelire ihtiyacı olması halinde meslektaşlarımızın her türlü fedakarlıkta bulunacağına şüphe yoktur.
    • Yukarıda izah ettiğimiz gibi, bütçenin büyük bir bölümünün huzur haklarına ve yan giderlerine ayrıldığından hareketle, yöneticilerimizin aidatları yükseltmek yerine, üyesinin gelirleriyle mütenasip olmayan huzur haklarından tasarruf etmesi gerekir.
    • Oda kaynakları; huzur hakları, savurgan harcamalara değil, meslektaşa hizmet için kullanılmalıdır. 
    • Oda kaynakları huzur haklarına değil, mesleğin ve meslektaşın gelişimine ayrılmalıdır.”

    (İstanbul/EVRENSEL)

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