Urfa'da 30 günlük eylem ve etkinlik yasağı

Urfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde 30 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Urfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde 30 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasak kararının "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikleri" kapsamayacağı belirtildi. Yasak 18 Şubat’a kadar geçerli olacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden; yapılması muhtemel toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, ve benzeri türdeki tüm açık alan etkinlikleri diğer illerden katılımlarla birlikte, 20 Ocak 2020 ile 18 Şubat 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" (HABER MERKEZİ)

Urfa'da eylem ve etkinlik yasağı 1 ay uzatıldı: Fiili OHAL sürüyor