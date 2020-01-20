Defne'de halk arıtma tesisinin taşınmasını istiyor

Hatay'ın Defne ilçesinin Turunçlu, Akdeniz, Sümerler, Armutlu ve Aşağıokçular mahallelerinde yaşayanlar, yaklaşık 10 yıldır 60 bin kişinin sağlığını tehdit eden arıtma tesisinin kaldırılması için bir araya geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde Defne'nin Geleceği Platformu'nun çağrısıyla gerçekleştirilen toplantıya, TİP Milletvekili Barış Atay, CHP Milletvekili Serkan Topal, CHP Defne İlçe Örgütü, TİP, HDP Hatay İl Örgütü, HAMOK, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, mahalle muhtarları, Defne Gönüllüleri Derneği ve Defne Halk İnisiyatifi katıldı.

Defne'nin Geleceği Platformu Başkanı Adnan Özçelik konuşmasında, mevcut arıtma tesisinin, tamamen ilkel olan ve yıllar önce kullanımı terk edilen damlatma teknolojisi ile çalıştığını belirterek, "Bu teknolojiyle inşa edilen arıtma tesislerinde atık su, tamamen açık havuzlarda işleme tabi tutulmaktadır. Tesisten yayılan metan gazı, toprağa bitki örtüsüne nüfuz ederek doğaya ve bizlere telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Geçtiğimiz günlerde önce İl Sağlık Müdürlüğüne ardından CİMER’e yaptığımız başvurularda tesisin bu şekilde çalışmasının, halk sağlığını tehdit ettiğini HATSU ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin suç işlediğini ilettik. HATSU’nun cevabı ise 24 saat aktif olarak parfüm sıkıldığını, ayrıca HATSU ekiplerinin yaptığı incelemede kokunun Asi Nehrinde bulunan ‘balon’ dan kaynaklandığını tespit ettiklerini iddia etmiştir” dedi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ise 31 Mart seçimleri öncesindeki görüşmelerde arıtma tesisinin Turunçlu Mahallesi'nden kaldırılacağının sözünün defalarca verildiğini belirterek, “Ancak seçimlerden sonraki görüşmelerimizde belediye teknik ekibinin kendisine sunduğu hatalı proje ve buna bağlı olarak çıkardıkları yüksek maliyeti gerekçe göstererek tesisi taşımaktan vazgeçmek istemektedir. Yeni yapılacak olan tesisin son teknolojide olduğunu belirten Lütfi Savaş mahalle muhtarlarımızdan halkı, yeni tesisin Turunçlu Mahallesi'nde yapılmasına ikna etmelerini söylemiştir. Bu tesisin şehrin dışına taşınmasının hem doğa hem de halkın sağlığı için gereklidir" diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

(Hatay/EVRENSEL)

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