20 Ocak 2020 20:48
Dersim Barosunun kaçak avcılığa karşı suç duyurusu reddedildi
Dersim’de koruma altında olan yaban keçisinin kaçak avcılar tarafından öldürülmesine tepki gösteren Dersim Barosunun yaptığı suç duyurusu reddedildi.
Fotoğraf: Pixabay
Dersim Barosunun, dağ keçilerine yönelik avlanma faaliyetlerinin engellenmesi hususunda gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu reddedildi. Başsavcılık, baronun başvurusu hakkında "Soruşturma yapılmasına yer olmadığı" kararını verdi.
Dersim Barosunun 27 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Başsavcılığı ve Tarım Orman Bakanlığı Tunceli Şube Müdürlüğüne yaptığı suç duyurusu reddedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli Şube Müdürlüğü de başvuruya "7/24 saat denetim ve etkin koruma faaliyeti yürütüyoruz" yanıtını verdi. Baro, verilen kararı web sitesinde duyurdu. (Dersim/EVRENSEL)
Dersim Barosundan yaban keçilerinin avlanmasına karşı suç duyurusu
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