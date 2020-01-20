20 Ocak 2020 19:22

Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi

EGM tarafından şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı. 351 araç trafikten men edildi.

Yolcu otobüsü ve trafik polisi

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Yurt genelinde şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler sonucu 351 araç trafikten men edildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yapıldı. 61 bin 247 aracın denetlendiği uygulamalarda, 211 sürücü veya yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilirken, 351 araç da trafikten men edildi.

    2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı tatilinin 17 Ocak'ta başlamasıyla birlikte şehirler arası otobüslere yönelik yapılan denetimler artırıldı. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve 'korsan' olarak tabir edilen taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında ülke genelinde denetimler yapıldı. 61 bin 247 aracın denetlendiği uygulamalarda, 347 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 211 sürücü veya yolcunun ise emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi.

    3 gün süren uygulama boyunca 351 araç trafikten men edilirken, trafik kural ihlali tespit edilen 3 bin 598 araca işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerin devam edeceği belirtildi. (Ankara/DHA)

    Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı

    Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı

    Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

    Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

    Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

    Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

    Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

    Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

    Trabzon'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

    Trabzon'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Metal işçilerinin Bursa’daki mitinginin gösterdikleri
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    2019 iş cinayetleri: Rakam değil birer can – I: 1’in hikayesi

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Yaşamı ve insan onurunu savunmak

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Algıda seçicilik ve göç kervanı

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’de sezon ortası ödülleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Eğitim eğitim eğitim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Metal işçilerinin Bursa’daki mitinginin gösterdikleri
    Metal işçilerinin Bursa’daki mitinginin gösterdikleri

    Sinan Ceviz, Bursa'da düzenlenen metal işçilerinin mitingine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...
    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...

    Özer Akdemir, 97 yaşında yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca'yı yazdı.

    Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor
    Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor

    Türk Telekom, kullanıcılarının Google servislerine erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sorunun siber saldırıdan kaynaklandığı belirtildi.

    Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, makineleri dışarı çıkarttı
    Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, makineleri dışarı çıkarttı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasının memleketi olan Rize Güneysu Gürgen Köyü'nde yurttaşlar HES şantiyesini bastı, iş makinelerini alandan dışarı çıkararak nöbete başladı.

    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor
    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor

    Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, Dersim’de 16 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin yaptığı inceleme ve gözlem sonuçlarını paylaştı.

    Tencerede et gaynamıyor bizim
    Tencerede et gaynamıyor bizim

    Turan Kara, Bursa'da düzenlenen metal işçilerinin mitingine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi: Bu kez insanlar ölmeden önlem alın
    Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi: Bu kez insanlar ölmeden önlem alın

    Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki köylerde obruklar oluştuğuna dikkat çekerek, önelm alınmasını istedi.

    3'üncü köprüden geçmeyen araçlar için halkın cebinden 1,6 milyar lira daha çıkacak
    3'üncü köprüden geçmeyen araçlar için halkın cebinden 1,6 milyar lira daha çıkacak

    2019 yılının ikinci yarısında Yavuz Sultan Selim Köprüsünden araç geçiş garantisinin altında araç geçmesi sebebiyle, yüklenici firmaya 1 milyar 600 bin lira ödenecek.

    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi

    İzmir’in Dikili ilçesinde Murat S. adlı erkek kendisinden boşanmak isteyen eşi Leyla S.'yi ateşli silahla ağır yaraladı.

    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık
    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

    BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.

    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi
    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “hak ihlali” dedi.

    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.