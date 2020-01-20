20 Ocak 2020 18:54
Öğrencilerin vücuduna kızgın soba maşası basan öğretmen açığa alındı
Siirt'te öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren Öğretmen A.K. açığa alındı.
Fotoğraf: DHA
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası basan İlkokul Öğretmeni A.K. açığa alındı.
Olay, 13 Ocak'ta Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana geldi. Sınıf Öğretmeni A.K., iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Siirt Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu Sınıf Öğretmeni A.K. açığa alındı. (Siirt/DHA)
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