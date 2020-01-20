İletişim-İş sendikası: Metal işçilerinin yanındayız

DİSK’e bağlı İletişim-İş sendikası, MESS’in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı grev kararı alan metal işçileriyle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

İletişim-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gebze ve Bursa’da metal işçilerinin iki sendikası Türk Metal ve Birleşik Metal-İş sendikası, MESS'in dayatmalarına karşı gerçekleştirdikleri miting ile patronların kölesi olmayacaklarını haykırmışlardır. MESS’in yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma dayatmasına karşı konfederasyonumuz üyesi Birleşik Metal-İş sendikamız, metal işçilerinin 5 Şubat’ta greve çıkacağını açıkladı. Metal işçilerinin haklı taleplerini Türkiye işçi sınıfının talepleri olarak görüyor, grev öncesi ve grev kararı asıldığı anda tüm işçi sınıfını ve emekçileri metal işçileri ile dayanışmaya çağırıyoruz” dendi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Metal işçileri Bursa ve Gebze'de miting yaptı | Grev 5 Şubat’ta başlayacak