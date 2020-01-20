20 Ocak 2020 17:51

Hekimler uyardı: Şiddet yasası çıkarılmazsa 17 Nisan’da iş bırakacağız

TTB ve Güney İlleri Tabip Odaları, şiddet yasası çıkmazsa 17 Nisan’da iş bırakacaklarını açıkladı.

Güney İlleri Tabip Odaları

Fotoğraf: Evrensel

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    Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Güney İlleri Tabip Odaları, şiddeti önleyecek caydırıcı tedbirler alınmazsa 17 Nisan’da iş bırakacaklarını açıkladı.

    Adana, Hatay, Antep, Mersin, Urfa, Maraş ve Adıyaman Tabip Odalarından oluşan Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) Toplantısı, Adana Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda talep edilen şiddet yasası çıkmazsa 17 Nisan 2020’de greve gidileceği açıklandı.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “TTB'nin açıkladığı ‘hekimlik yapmak istiyoruz” deklarasyonu içerisinde yer alan 15 Mart Beyaz mitingini ve 17 Nisan ‘GöREV’ eylemini konuşacağız. Talep ettiğimiz sağlıkta şiddet yasası çıkmaması durumunda 17 Nisan’da tüm ülkede sağlık çalışanları sağlık hizmetini durduracaktır” dedi.

    "SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SESİNİ DUYUN"

    Sağlık hizmetlerinin finansmanının halkın cebinden çıktığını söyleyen TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

    "Türkiye’de bir yandan sağlık harcamaları artarken, diğer yandan sağlık harcamaları içerisinde genel bütçenin ve yerel yönetimlerin harcamalarının payı azalmaktadır. Yani halkın cebinden çıkan para artmaktadır. İktidar sağlık çalışanlarının çığlığını duymak istemiyor. Bu şiddet ortamında sağlık hizmeti veremiyoruz ve hekimlik yapmak istiyoruz. 15 Mart Ankara mitingine ve 17 Nisan GöREV eylemine tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz"

    Divan Başkanlığını Hatay Tabip Odasından Dr. Şükran Güleç Barutçu, katipliğe ise Adana Tabip Odasından Dr. Mürşit Enis Akyüz ve Mersin Tabip Odasından Dr. Özlem Şahin’in oy birliğiyle seçilmesi ile gündem maddelerine geçildi. "İşçi Sağlığında Son Gelişmeler", "Anne-Bebek Ölümleri", "14 Mart Etkinlikleri", "17 Nisan Grevi" konu başlıklarıyla oluşan gündem ele alındı. (Adana/EVRENSEL)

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