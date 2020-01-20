20 Ocak 2020 17:28

Kur'an kursunda çocukları istismara maruz bırakan 3 sanığa 139 yıl hapis

Kur'an kursunda 6 öğrenciyi istismara maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanan 3 sanık, toplam 139 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tümünün cezasında indirim uyguladı.

Dersim'de çocuk istismarına karşı basın açıklaması yapan kadınlar

Fotoğraf: Evrensel

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    Ümraniye'de Kur'an kursunda yatılı kalan 6 öğrenciyi istismara maruz bıraktığı ve onlara eziyet ettikleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan 3 sanık, "Çocuğun zincirleme cinsel istismarı" ve "Çocuğa eziyet" suçlarından toplam 139 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    DHA'nın haberine göre, Ümraniye'de Fıkıh-Der'e bağlı Kur'an kursunda yatılı kalan çocukları istismara maruz bırakmak suçlamasıyla haklarında "Çocuğun cinsel istismarı" ve “eziyet" suçlarından dava açılan üç sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.  Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer I., Hacı S. B. ve Tarık B. ile avukatları ve 3 öğrenci ile avukatları katıldı.

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    Kursun sorumlusu olan tutuklu sanık Ömer I., "Bu adam malımı çaldı, gasbetti diyemezsiniz. Tek iftira atacağınız konu bu. Bu cemaati çökertme derdindeler. Allah huzurunda da bu insanlar benimle hesaplaşacak" diyerek kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

    Tutuklu sanık Tarık B. de kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "12 yaşımdan beri 5 vakit namaz kılan bir insanım. Ben işletme okudum. Kendi dini dürtülerimi tatmin etmek için hocamın dizinin dibine çöktüm. Ben öğretmenim, beraatimi istiyorum. Bir öğretmen kolay yetişmiyor. Benim hayatım ve mesleğim yanacak. Yuva kurmak, çoluk çocuğa karışmak istiyorum" dedi. Aynı zamanda diğer sanık Tarık B.'nin kardeşi olan Hacı Serkan B., kimseyi istismara maruz bırakmadığını ileri sürerek "Üniversite bitirdiğim halde imam olmak istedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

    SANIKLARIN TÜMÜNE "İYİ HAL İNDİRİMİ"

    Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, her üç sanığı da suçlu buldu. Ancak sanıkların tümünün cezasına "iyi hal indirimi" uyguladı. Ömer I., dört öğrenciye yönelik istismardan dolayı "Çocuğun zincirleme istismarı" suçundan 70 yıl 3 ay 22 gün, üç öğrenciye yönelik, "Çocuğa eziyet" suçundan da 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Tutuklu sanık Hacı S.B., iki öğrenciye yönelik istismardan dolayı, "Zincirleme cinsel istismar" suçundan toplam 37 yıl 6 ay, kardeşi Tarık B. de bir öğrenciye istismardan dolayı "Zincirleme cinsel istismar" suçundan 25 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

    İddianamede ne vardı?

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye'de bulunan bir kuran  kursunda yatılı olarak kalan bazı öğrencilerin şikayeti üzerine kursta yönetici ve eğiticiler hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede çocuklara 2014-2016 yılları arasında şiddet uygulandığı, plastikten yapılmış çekiç benzeri bir aletle ve içi bozuk para dolu bir çanta ile çocukların dövüldüğü, bazılarının da cinsel istismara uğradıkları belirtiliyor.

    İddianamede bu kapsamda, sanık Ö.I.'nın 6 mağdur çocuğa yönelik "çocuğa karşı cinsel saldırı", "Çocuğa karşı eziyet", "Çocuğa karşı nitelikli cinsel saldırı" suçlarından toplam 35 yıl 6 aydan 142 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

    Kursta eğitici olan sanık H.S.B'nin 2 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği gerekçesiyle 24 yıldan 45 yıla hapis cezası istenen iddianamede, yine kursta eğitici olan T.B'nin de bir çocuğa karşı "çocuğun nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl 6 aydan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyor. (HABER MERKEZİ)

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