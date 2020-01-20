20 Ocak 2020 16:15

Şehri Aziz Dibek Kahvesi'nde çalışan öğrenciler: Ücretlerimiz zamanında ödenmiyor

Şehri Aziz Dibek Kahvesi'nde çalışan öğrenciler, ücretlerinin zamanında ödenmediğini söyledi. İşyeri müdürü ise öğrencilerin ifadelerini yalanladı.

Muhammet Ersöz (solda) ve Zehra Yılmaz (sağda)

Muhammet Ersöz ve Zehra Yılmaz | Fotoğraf: Evrensel

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    Berfin GÜLER
    Elazığ

    Elazığ'da bulunan Şehri Aziz Dibek Kahvesi'nde çalışan öğrenciler, ücretlerinin zamanında ödenmediğini dile getirdi. İşyerinin Müdürü Muhammed Naz ise "Biz çalışanlarımızın ücret ödemelerini yaptık. Ücretini vermediğimiz hiçbir çalışanımız yok, suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

    Şehri Aziz Dibek Kahvesi'nde çalışan öğrenciler, ücretlerinin ödenmediğini söyleyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. İşyeri müdürü ise öğrencilerin iddiasına karşı çıktı.

    3 GÜNLÜK ÜCRETİ 20 GÜNDÜR VERİLMEDİ

    Muhammet Ersöz

    Muhammet Ersöz | Fotoğraf: Evrensel

    20 gündür ücretinin ödenmediğini söyleyen Muhammet Ersöz, "3 gün çalıştım, ücretimi vereceklerini söyleyerek sürekli beni erteliyorlar. Birkaç defa ücretimi istememe rağmen sürekli erteliyorlar. Diğer arkadaşların da ücretini alamadığını söylediğim zaman da 'Onların ücretini alıp alamaması seni ilgilendirmez, senin ücretini vereceğiz' gibi söylemlerle karşı karşıya kaldım. 8 saat buz gibi havada üşüyerek çalıştım, ücretimi de alamadım. Mağdur oldum” dedi.

    "İKİ GÜNLÜK ÜCRETİM ÖDENMEDİ"

    Zehra Yılmaz

    Zehra Yılmaz | Fotoğraf: Evrensel

    Zehra Yılmaz ise “Elazığ’ın farklı yerlerinde stantta 3 ay kadar çalıştım. Sabah 10.00, akşam 06.00 çalışıyordum. Yemek ve yol ücretim de kendime aitti. 8 saat soğukta çalışmamıza rağmen günlük sadece 50 TL alıyordum. Genelde çalıştığımız stantlar dışarıda oluyordu. Kışın soğukta çalışmak daha yorucu oluyor tabii ki. Üşüyorsunuz, ısınabileceğiniz ya da oturabileceğiniz bir yer de mevcut değil. Üşüdüğüm zamanlar içeri girip ısınmaya çalıştığımda ise patronun 'siz çalışmıyorsunuz' tepkisi ile karşılaşıyordum” diyerek yaşadıklarını anlattı.

    Buna karşın 2 günlük ücretini alamadığını belirten Yılmaz, “İçeride 100 TL param kaldı. Önceden de 200 TL ücretim kalmıştı, tartışarak onu alabildim. Normalde günlük almamız gerekiyor, işe girdiğimiz zaman böyle anlaşmıştık. Başlarda 2-3 günde bir veriliyordu, sonraları 15 günde bire döndü ve sonrasında hiç alamamaya başladık. Paramızı istediğimiz zaman da hiçbir sebep göstermeden 'sana para yok' diyorlar" dedi.

    "BİRÇOK KİŞİ AYNI SORUNU YAŞIYOR"

    Yılmaz, birçok çalışanın aynı sorunu yaşadığını belirterek, "Bir arkadaşımın 400 lirası içeride hâlâ vermediler. Diğer bir arkadaşımın ise 240 lirası var. Mağdur oluyoruz. Öğrenci olduğumuz ve işe ihtiyacımız olduğunu bildikleri için bizi sömürdüler. Ama hakkımızı arayacağız" dedi.

    MÜDÜR: ÜCRETİNİ VERMEDİĞİMİZ KİMSE YOK

    Öğrencileri iddialarını sormak üzere ulaştığımız Şehri Aziz Dibek Kahvesi Müdürü Muhammed Naz, "Biz çalışanlarımızın ücret ödemelerini yaptık. Ücretini vermediğimiz hiçbir çalışanımız yok, suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

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