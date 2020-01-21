Nuray ÖZTÜRK

Manisa

Manisa’nın Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube arasında geçtiğimiz ay bağıtlanan toplu iş sözleşmesi imza töreni perşembe günü yapılacak. “10 yıldır sözleşme taslağını dahi göremiyorduk” diyen işçiler şimdi, her sürecinde söz haklarının olduğu örnek bir sözleşmeye imza attıklarını ifade etti. Lokma döktüreceklerini belirten işçiler tüm işçileri lokma yemeye davet etti.

Baştemsilci Hüseyin Bozdağ, “30 senelik işçiyim, en son 90-94 yılları arasında böyle bir sözleşme süreci yaşamıştık. O dönemde Genel-İş vardı. Ben başka bir dönem hatırlamıyorum. Birçok işçi arkadaş hayatında ilk defa böyle bir sözleşme dönemi yaşıyor. En az 10 TİS toplantısı yaptık. Her bir talebimiz sözleşmeye girdi. 10 yıldır sözleşme taslağını göremiyorduk, şimdi bütün işçilerin elinde sözleşme var” dedi. İşçi iradesinin sözleşmeye yansıdığını ifade eden Bozdağ, masada bağıtlanmasa da her şeye hazırlıklı oldukları bir süreç yaşadıklarını vurguladı.

KADIN HAKLARINDA ÖRNEK SÖZLEŞME

Toplu iş sözleşmesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi açısından önemli bir maddeye de imza atıldığını vurgulayan Bozdağ, “Disiplin suçlarında ‘Kadınlara ve çocuklara karşı işlenecek tüm suçlarda iş akdi feshedilir’ maddesi eklendi. 8 Mart’ta ücretli izin hakkı elde edildi. Sendikaya üye 7 kadın işçi var. Ancak Belediye Başkanımız bu konuda çok duyarlı. Bizim sözleşmeden sonra Personel AŞ ve kadrolu çalışanların tamamında kadın çalışanlara ayda bir gün regl izni uygulaması başladı. Yani sözleşmemiz örnek oldu” diye konuştu.

Kriz koşullarında sosyal haklarla beraber yüzde 35’i bulan zam yapıldığını aktaran Bozdağ, ekonomik açıdan ciddi anlamda rahatladıklarını ve işçilerin tamamının çok memnun olduğunu aktardı. Bozdağ son olarak, “Daha önce Hak-İş vardı, en son Belediye-İş Sendikası vardı. Son 5 yılda bırakın yeni bir hak elde etmeyi var olanlar da geriye gitti. En basitinden biz yıllık 6 kilo havlu, 3 kilo sabun alıyorduk. Yıllık 25 lira brüte imza atmışlardı en son, 6 kilo havlu 3 kilo sabun parası diye mevcut sözleşmeyi bile okumamışlar. Şimdi havlu ve sabun parası (temizlik parası) 100’er liradan yıllık net 400 lira alacağız” dedi.

"ON NUMARA SÖZLEŞME YAPTIK"

23 yıllık belediye işçisi Arif ise “10 numara bir sözleşme yaptık. Şube Başkanının büyük etkisi var. Özgür hanımla ilk konuştuğumuzda bize şaka yapıyor sandık, günden güne ne kadar ciddi olduğunu gördük. Belki 20 kere toplantı yaptık, gelmeyenler dahi gelmeye başladı. Siyasal olarak farklıyız, zıt kutuptayım diyebilirim. 23 senedir belediyede çalışıyorum. Daha önce Belediye-İş vardı, ondan önce Hak-İş vardı. Diğer sendikalar 23 senede 10 kere ancak gelmişlerdir, bunlar 3 ayda en az 10 kere geldiler. Her aradığımızda ulaşıyoruz. Bu anlayış olduğu sürece hangi siyasi parti gelirse gelsin belediyeye başka bir yere geçiremezler beni” diye konuştu. “23 Ocak’ta lokma döktüreceğiz” diyen işçi, perşembe günü yapılacak sözleşme törenine tüm işçileri davet etti.

Aralık ayında bağıtlanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesiyle geçmişte brüt üzerinden hesaplanan ücretlerin ve sosyal hakların tamamı, (ikramiyeler, bayram paraları, sorumluluk pirimi, gıda ve giysi yardımı, kömür yardımı, izin paraları gibi) nete çevrilerek hesaplanacak. İlk kez 1 Mayıs ve 29 Ekim’de bayram ikramiyesi verilecek. Sosyal haklarda sağlanan artışlarla yüzde 35’in üzerinde zam alınan sözleşme 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2021 dönemini kapsıyor.