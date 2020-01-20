20 Ocak 2020 14:37

TBMM yine tatilde: "Gazi Meclis" 21 Aralık'tan bu yana üçüncü kez tatile giriyor

Siyasi partiler arasında varılan anlaşma sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi bir hafta tatile girecek.

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

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    Gündeminde birçok kanun değişikliği teklifi bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi bir hafta tatile girecek. Siyasi partiler arasında varılan anlaşma sonucunda, yeter sayı bulunmaması gerekçesiyle Meclis Genel kurulu bu hafta aç-kapa yapacak. Meclis, 21 Aralık'tan bu yana üçüncü kez tatile girmiş olacak.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi, yarın toplanarak bir hafta tatile girecek. 2020 yılı bütçesinin geçmesinin ardından 21 Aralık 2019 tarihinde tatile giren Meclis, Libya tezkeresinin görüşülmesi için Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla 2 Ocak 2020 tarihinde olağanüstü toplanmıştı. AKP-MHP oylarıyla Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından yeniden tatile giren Meclis, iki hafta sonra yeniden toplandı. Bu hafta İmar Kanunu ile ilgili birçok yasanın değişmesi teklifi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edilerek genel kurula sevk edildi.

    Siyasi partiler arasında varılan anlaşma sonucunda bu hafta genel kurul toplanmayacak. Bugünden itibaren yeter sayı bulunmadığı gerekçesiyle genel kurulda aç-kapa yapılacak. AKP tarafından bu tatilin iki hafta olarak önerildiği ancak diğer partilerin kamuoyunda tepki toplayacağı sebebiyle bu öneriye yanaşmadığı belirtiliyor. (Ankara/EVRENSEL)

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