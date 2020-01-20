Kütahya’da 11 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kütahya 1’inci Organize Sanayi Bölgesindeki seramik fabrikasında 11 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kütahya’da 11 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: DHA
Kütahya 1’inci Organize Sanayi Bölgesindeki seramik fabrikasında çalışan 11 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Kütahya 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan seramik fabrikasında, akşam yemeğinin ardından bazı işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.
Yedikleri yemekten zehirlendiği sanılan 11 fabrika işçisi, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine götürüldü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (Kütahya/DHA)
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