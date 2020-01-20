20 Ocak 2020 12:07
Son Güncellenme Tarihi: 20 Ocak 2020 15:47

Irak'ta yol kapatma eylemlerinde 2 kişi öldü, hükümet resmi tatil ilan etti

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı yol kapatma eylemlerinde 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 60 kişi yaralandı. Hükümet, bazı şehirlerde resmi tatil ilan etti.

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Irak'da hükümeti protesto etmek için yol kapatma eylemi yapan halka dönük polis müdahalesi

Fotoğraf: AA

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    Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde hükümete karşı sokağa çıkan halkın yol kapatma eylemlerinde 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 60 kişi yaralandı. Devam eden protestolar nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.

    Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Iraklılar dün gece başkent Bağdat'ta yine sokağa çıktı. Anadolu Ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre de başkent Bağdat'ın Tahrir, Tayaran ve Geylani meydanlarında ve Muhammed el-Kasım yolu gibi merkezi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren halk ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.  Eylemler nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.

    Tahrir Meydanı'na yakın mesafede bulunan Tayaran Meydanı'nda gerçek mermilerle halka ateş açıldığı ileri sürüldü.

    2 vatandaşın yaşamını yitirdiği eylemlerde aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu en az 60 kişi yaralandı.

    Eylemler, bugün birçok üniversite, okul, devlet kurumu, belde ve kentlerdeki ana yolların kapatılmasıyla genişledi.

    Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019 tarihli açıklamasına göre, gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı. (DIŞ HABERLER)

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