Irak'ta yol kapatma eylemleri üzerine hükümet resmi tatil ilan etti

Irak'ta başkent Bağdat dâhil olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara çıkan halkın başlattığı lastik yakarak yol kapatma eylemleri sürüyor. Devam eden protestolar nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Hükümeti protesto eden Iraklılar dün gece başkent Bağdat'ta yine sokağa çıktı. Yerel medya, Tahrir Meydanında toplanan protestoculara müdahale etmek için güvenlik güçlerinin meydana girmeye çalıştığını ancak protestocuların bunu engellediğini, yol ve köprülerde de lastik yaktığını yazdı.

Ayrıca, Tahrir Meydanına yakın mesafede bulunan Tayaran Meydanında gerçek mermilerle halka ateş açıldığı ileri sürüldü. Açılan ateş nedeniyle yaralananların olduğu belirtildi.

Iraklılar Nasiriye, Basra gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı. Dün gece boyu süren eylemler nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi. Protestolar sabah saatlerinde de devam etti. (Bağdat/DHA)