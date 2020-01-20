Irak'ta protestolar sürüyor: Son 2 günde 6 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde hükümete karşı sokağa çıkan halkın yol kapatma eylemlerinde polis saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Devam eden protestolar nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Iraklılar dün gece başkent Bağdat'ta yine sokağa çıktı. Anadolu Ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre de başkent Bağdat'ın Tahrir, Tayaran ve Geylani meydanlarında ve Muhammed el-Kasım yolu gibi merkezi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren halk ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Eylemler nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi. Tahrir Meydanı'na yakın mesafede bulunan Tayaran Meydanı'nda gerçek mermilerle halka ateş açıldığı ileri sürüldü.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Son 2 gün içinde polisin saldırısı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü" dedi.

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı. (DIŞ HABERLER)

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