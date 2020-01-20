Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ceren'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları, bazı illerin baro temsilcileri ve kadın örgütleri katıldı.

Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Arduç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Arduç’a Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden verilen “cezai ehliyeti tamdır” raporu okundu. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum, görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesine gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" dedi.

Arduç'un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini mahkeme heyeti oy birliği ile reddedip mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI TALEP EDİYORUZ"

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, "Sanığın bu kadar mahkemeden talepte bulunması normal değil" derken, Anne Güfer ve kızı Gizem Özdemir de "Sanık kaçmaya çalışıyor, akıl sağlığı ile ilgili talebini reddediyorum. Onun en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.

"BIÇAK GÖREVİNİ YAPTI" SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Duruşmada Özdemir ailesinin avukatları, sanığın daha önceki polis sorgusunda "Bıçak görevini yaptı" ifadesini sordu. Özgür Arduç bu soruya, "Siz beni dinlemiyorsunuz, ben sizi niye dinleyeyim" yanıtını verdi. Sanık ayrıca avukatların, "Sakal tıraşı, hamam ve otel parasını nerden buldun" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmada baroların davaya müdahil olma talebi reddedildi. Savcılık mütalaasının okunmasının ardından söz alan Arduç, rapora tepki göstererek, "Raporu kendi kafalarına göre yazıp, çizmişler" dedi. Mahkeme hakimi, ara verdiği duruşmada, sanığa son sözü olup, olmadığını sordu. Sanık Arduç da "Yok" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirime gitmediği karar, duruşma salonunda alkışlandı.

Öte yandan Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

KADINLAR, "İHMALİ OLANLAR DA CEZALANDIRILSIN" DEDİ

Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu, Kadın Savunma Ağı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adliye önünde bir araya geldi ve cinayette ihmali olanların da cezalandırılmasını istedi.

Ordu Kadın Platformu adına konuşan Meryem Külcü, cinayetin sorumluluğunun tek başına katil zanlısına yüklenmesinin yeterli olmadığını belirterek, "Gerekli önlemler alınmış olsaydı Ceren bugün yanımızda olacaktı. Bu suçun sorumluluğunu tek başına azılı bir suçluya yüklemek yeterli değildir. Azılı suçluyu açık cezaevine çıkaran, onun açık cezaevinden kaçmasını engellemeye yönelik hiçbir tedbir almayan ve firar olayını kamuoyuna duyurmayan kurum ve görevlilerin de soruşturulmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu bağlamda tek başına katile lanetler yağdırmanın yeterli olmayacağını, ceza infaz rejiminin ve ilgili kurum görevlilerinin sorumluluklarının mutlaka tartışılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Aşkın Koç da "Kadınlar her gün evlerine giderken, hayatlarına dair kararlar almak için, boşanmak için, çalışmak için, yaşamak için mücadele ederken erkekler tarafından öldürülüyorlar. Kadınlar öldürülmeye devam edilirken, koruma kanunlarının uygulanması için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelenin peşindeyiz. Ceren Özdemir için tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar adliye önlerinde davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ceren Özdemir | Fotoğraf: DHA

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

"CEZAİ EHLİYETİ TAM" RAPORU VERİLMİŞTİ

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 23 Aralık'taki ilk duruşmasında SEGBİS aracılığıyla hakim karşısına çıkan Özgür Arduç'un, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine rapor alınmasına karar verilmişti.

Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden 24 Aralık'ta Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.

Sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin 3 doktorun oy birliğiyle hazırladığı raporda, şu bilgilere yer verilmişti:

"Adı geçenin psikiyatrik muayenesinde bilinci açık, koopere, oryante, affekti ötimik, düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilmedi, gerçeği değerlendirme, yargılama ve soyutlama normal, şahsın 3 Aralık 2019 tarihinde işlediği iddia olunan 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı TCK'nin 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifade edemeyeceği, cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi." (HABER MERKEZİ)

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