20 Ocak 2020 11:37
Merkez Bankasından ihtiyat akçesini dağıtılma kararı
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kuruluşnda ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması kararı alındı.
Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı. Merkez Bankası'nın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kararı kabul edildi.
Merkez Bankası'nın, son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kâra katılarak dağıtılması kabul edildi. (EKONOMİ SERVİSİ)
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