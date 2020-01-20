Yurt dışı üretici fiyatları Aralık ayında yıllık yüzde 8,93 arttı

Yurt dışına ihraç edilmek üzere üretilen tüketim, ara ve sermaye malları ile enerji sektöründeki fiyat değişimlerini gösteren yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), Aralık’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatlarındaki değişimin ölçüldüğü YD-ÜFE, Aralık’ta aylık yüzde 1,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,19 yükseldi.

TÜİK verilerine göre sanayinin iki sektöründe geçen yılın aynı ayına göre maden ve taş ocağı sektörü ile imalat sektörü sırasıyla yüzde 13,41 ve yüzde 8,83 artarken, ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde artış;

Enerjide yüzde 24,78

Dayanıklı tüketim malında yüzde 11,17

Sermaye malında yüzde 10,27 oldu

Dayanıksız tüketim malında yüzde 9,63

Ara malında yüzde 5,92 (EKONOMİ SERVİSİ)