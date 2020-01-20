20 Ocak 2020 09:21

İBB'den ‘Halk Ekmek’ iddiasına yanıt: Yeni dönemde ihale açmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesinin Halk Ekmek'le ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fotoğraf: İBB Basın Merkezi

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    Ümraniye Belediyesinin Halk Ekmek'le ilgili iddialarına İBB'den cevap geldi. Yapılan açıklamada, “Ümraniye Belediyesi’nin bir süredir dağıttığı ekmeğin İBB tarafından özellikle kesildiği iddiası doğru değildir” ifadelerine yer verildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Ümraniye Belediyesi’nin iddialarına cevap verdi.

    Ongun şu ifadeleri kullandı:

    “Ümraniye Belediyesi'nin bir süredir dağıttığı ekmeğin İBB tarafından özellikle kesildiği iddiası doğru değildir. Hiçbir kar amacı olmayan Halk Ekmek'e bu belediyemiz hem seçim sonrasında ödemeyi keserek 1.8 milyon TL borçlanmış hem de yeni dönemde bu konuda ihale açmamıştır.” (HABER MERKEZİ)

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