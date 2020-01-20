20 Ocak 2020 09:17 Güncelleme: 20 Ocak 2020 15:53

İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi

İzmir’in Dikili ilçesinde Murat S. adlı erkek kendisinden boşanmak isteyen eşi Leyla S.'yi ateşli silahla ağır yaraladı.

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Kadınlardan Eda Çakar için eylem.

Fotoğraf: Evrensel

İzmir'in Dikili ilçesinde, Leyla S. adlı kadın, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. (50) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Leyla S.'nin (45) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Murat S.'nin, eşini tekrar birlikte olma isteğini kabul etmemesi nedeniyle yaraladığı öğrenildi.

Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S. dün saat 15.00 sıralarında, bir süre önce aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, 2 çocuk annesi Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda buluştu.

Murat S., iddiaya göre, eşinden boşanmaktan vazgeçmesini istedi. Leyla S. de eşinin bu isteğini geri çevirip, tekrar birlikte olmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Murat S., belindeki tabancasını çıkarıp, Leyla S.'ye peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna 2 mermi isabet etmesiyle acı içinde yere yığıldı. Murat S., ise eşinin başında beklemeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Murat S., suç aleti tabancayı yere bırakıp, polislere teslim oldu. Leyla S. ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadının hayati tehlikeyi atlattığı, göğsündeki kurşunun çıkarılamamasına rağmen sağlık durumumun iyiye gittiği öğrenildi.

Murat S.'nin ise polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Murat S.'nin, ilk ifadesinde, eşini boşanma davası açmaması için ikna olmaması nedeniyle yaraladığını söylediği öğrenildi. (İzmir/DHA)

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