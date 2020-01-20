Bakan Berat Albayrak Kanal İstanbul güzergahında arazi almış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi aldığı iddia edildi. Albayrak, yaklaşık 13 dönümlük araziyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projeyi duyurduğu 2011 yılından bir yıl sonra satın aldı. Halen tarla vasfında olan arazinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul için değişiklik yapılan planda “konut alanı” sınırları içinde kalması dikkat çekti. Cumhuriyet’e konuşan bir bakanlık yetkilisi, Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın, 2003 yılında bölgede aldığı araziye komşu olan bir araziyi “yabancıya gitmesin diye” satın aldığını, durumun Kanal İstanbul’la ilişkilendirilmesinin ise “zorlama” olacağını savundu.

Son günlerde kamuoyunda büyük tartışma yaratan Kanal İstanbul projesinin geçeceği güzergâhta Arap iş insanlarının arazi satın aldığı ortaya çıkmıştı. Projenin ardından büyük değer kazanacak bölgede başka kimin arazi satın aldığı da merak konusuydu.

BABASINA KOMŞU OLDU

Albayrak’ın babası Sadık Albayrak, güzergâhta yer alan Arnavutköy’e bağlı Boyalık Mahallesi’nde yaklaşık 3 dönüm arazi aldı. Sadık Albayrak, 2003 yılında satın aldığı tarla vasfındaki arazinin etrafını çevirerek prefabrik bir ev yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında Kanal İstanbul projesinin yapılacağını duyurdu. Bundan bir yıl sonra bakan Berat Albayrak, babasının arazisine komşu olan yaklaşık 13 dönümlük araziyi satın aldı.

ALBAYRAK'IN AVUKATINDAN ÇELİŞKİLİ 'YALANLAMA'

Bakan Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel ise haberi yalanladı. "Doğrudan Bakan Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan ve Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır" diyen Özel, arazinin Kanal İstanbul'un gündeme geldiği tarihten çok geriye dayanan bir tarihte satın alındığını söyledi. Özel, haberle ilgili hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti. (HABER MERKEZİ)