Irak'ta hükümeti protesto eden halk yolları kapattı

İran ve ABD geriliminin hedef tahtası konumundaki Irak’ta hükümet protestoları sürüyor. Başkent Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanında lastik yakılarak yol kapatma eylemi yapıldı. Güvenlik güçleri eylem yapan halka göz yaşartıcı gaz ile saldırdı.

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye'de de halk hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattı.

Irak'ta hükümeti protesto eden halk, taleplerinin pazartesi gününe kadar karşılanmaması durumunda eylemlerin dozunu artıracakları uyarısında bulunmuştu.

Teknokrat hükümeti kurmak için bağımsız bir kişinin görevlendirilmesi, erken seçime gidilmesi ve eylemlerde aktivistleri öldürenlerin yargılanması talebinde bulunan halk, pazartesi gününden itibaren nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. (Bağdat/AA)