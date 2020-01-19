Sivas'ta 3.7 şiddetinde deprem
Sivas Zara'da saat 20:35 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Görsel: Mapqest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 20:35 sularında Sivas Zara'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Sivas Zara'ya 41.1 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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