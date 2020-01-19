Diyarbakır’da “Ulusal Birlik Çalıştayı” düzenlendi

Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) de yer aldığı 8 Kürt partisi tarafından oluşturulan “Kürdistani İttifak Çalışması”nın düzenlediği “Ulusal Birlik Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Çalıştaya aralarında DTK Eş Başkanı Leyla Güven, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Özgür Kadın Hareketi üyeleri (TJA), Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Devrimci Demokrat Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürt Demokratlar Platformu-Kuzey (PDK-Bakur), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T) ve Azadî Partisi temsilcileri ile Kürt siyasetçilerinin, akademisyenlerinin ve kitle örgütü temsilcilerinin olduğu 130 kişi katıldı. Çalıştay’da öneri ve görüşler sunularak, tartışmalar yürütüldü. Yapılan tartışmalardan sonra çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı.

Çalıştaya kadınların ve gençlerin sundukları görüş ve önerilerle önemli katkılar sunduğu ifade edilen bildirgede, “Seyda ve mellelerimizin; ulusal birliğe siyasal İslamcıdan komüniste varana kadar tüm siyasal yapıların geniş ulusal birliğini savunmaları dikkat çekiciydi. Annelerin ulusal birlik hedefinde Kürt siyasetine feryat ve basınç yüklü çağrıları önemliydi. Bütün bu tutum ve yaklaşımlarla çalıştaya hakim olan duruş, ideolojik değil ulusal değerleri, kazanımları sahiplenme, büyütme ve koruma tutumuyla hareket etmek olmuştur” denildi.

Siyasal partilerin ulusal birlik yönünde adım atmak zorunda olduğu belirtilen bildirgede, “4 parçada ortaklaşarak ulusal kongre hedefine doğru büyütmek çalıştayın ortak eğilimiydi.

Çalıştayın öne çıkan bir diğer ortak paydası, hâlihazırda ulusal ittifak çalışmasının dışında kalan partilerimizin katılımı için olumlu yaklaşımıydı. Bu yaklaşım kucaklayıcı olup umut vericidir. Çalıştaya umutla gittik ve görüp yaşadık ki çalıştayda hakim olan da umuttu. Umudu pratikleştirmek yolunda çalıştayın verdiği mesaj; hem tartışalım hem pratikte yürüyelim” denildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)